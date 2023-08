Aktualisiert am

Mahnung: „Geisterrad“ am Ort eines tödlichen Unfalls in Frankfurt Bild: Picture Alliance

Eine große Kreuzung in Frankfurt: Ein Radfahrer fährt auf der Eschersheimer Landstraße geradeaus stadteinwärts und wird dabei von einem Lastwagen erfasst, dessen Fahrer nach rechts auf die Miquel­allee einbiegen will. Wenige Tage ist das Unglück her, der Radfahrer kam verletzt ins Krankenhaus.

Bernhard Biener Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung

Häufig enden solche Abbiegeunfälle für die schwächeren Beteiligten auf dem Zweirad tödlich. Erst im Juli hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in Hanau ein weißes „Geisterrad“ auf einer Verkehrsinsel im Stadtteil Lamboy aufgestellt, um an eine an dieser Stelle getötete Radfahrerin zu erinnern. Sie wurde im Mai von einem nach rechts abbiegenden Lastwagen mitgeschleift.