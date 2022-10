Aktualisiert am

Umweltpreisträger Schenck : „Wir sind evolutionär in der Höhlenmenschen-Zeit verhaftet“

Christof Schenck erhält für seine Arbeit mit der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt den renommierten Deutschen Umweltpreis. Im Interview spricht er über die Notwendigkeit umweltfokussierter Politik und die Regenwald-Schicksalswahl in Brasilien.

Preiswürdig: Christof Schenck will den Kopf im Kampf um die Welt nicht in den Sand stecken. Im Bild posiert er im Frankfurter Zoo vor dem Jeep von Bernhard Grzimek. Bild: Wonge Bergmann

Der promovierte Biologe Christof Schenck ist seit 2000 Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, einer der renommiertesten Naturschutzorganisationen der Welt. Am Sonntag um 11 Uhr (im Livestream zu verfolgen) verleiht ihm die Deutsche Bundesstiftung Umweltschutz in Anwesenheit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Deutschen Umweltpreis. Das Preisgeld von 500.000 Euro muss er sich mit dem Ingenieurs-Gespann Friedrich Mewis und Dirk Lehmann teilen. Bei der Begründung für die Ehrung wird er als „Kämpfer für die Wildnis“ und „unbeirrbarer Visionär“ bezeichnet. Er fördert innovative Ideen im Naturschutz, darunter den 2020 gegründeten Legacy Landscapes Fund (LLF), der eine stabile und langfristige Finanzierung für Nationalparks ermöglicht.

Daniel Meuren Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.



Sie erhalten den Deutschen Umweltpreis, die Hälfte des Preisgelds in Höhe von 500.000 Euro geht an Sie. Was machen Sie mit dem Geld?