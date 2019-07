Umstrittener Einsatz : Polizei nennt weitere Details zu Gewalt-Video

Auf der Frankfurter Zeil ist es in der Nacht zu Samstag mutmaßlich zu einem Fall von Polizeigewalt gekommen. Seit Samstagnachmittag kursiert ein Video im Internet, das einen nächtlichen Einsatz in der Frankfurter Innenstadt mit zwei beteiligten Beamten zeigt. Darauf ist unter anderem zu sehen, wie ein Polizist einen jungen Mann an der Wand eines Hauses im Genick greift und mehrfach offenbar herunterdrückt und in die Magengegend tritt. Wegen der Dunkelheit und der nur schwachen Beleuchtung ist nicht zu erkennen, ob der Mann Gegenwehr leistet.

In einer weiteren Szene ist zu sehen, wie eine junge Frau im Kleid plötzlich die Szene stürmt und einen weiteren jungen Mann, der sich in direkter Nähe des Polizisten befindet, am T-Shirt wegreißt. Ein anderer Beamter reißt sie daraufhin an den Haaren zurück und drückt sie auf den Boden. Im Hintergrund sind mehrere Jugendliche zu sehen, die die Szene kommentieren und filmen. Die Stimmung wirkt aufgeheizt. Einer der beiden Beamten setzt mehrfach Pfefferspray gegen Jugendliche ein.

Auf Twitter wird ein weiteres Video in diesem Zusammenhang verbreitet. Es scheint sich um eine Instagram-Story zu handeln. Hier sieht man, wie ein Polizist mit einer Hand auf eine Person zeigt, die neben der Person steht, die die Situation gefilmt hat. Der dunkelhaarige Polizist sagt Folgendes: „Bleib da stehen, oder ich pfeffere dir in die Fresse.“ Im Hintergrund sind weitere Beamte zu erkennen sowie ein schwarz gekleideter junger Mann, der auf dem Boden liegt.

Polizei mit weiteren Details

Die Polizei hat inzwischen weitere Details des Einsatzes bekannt gegeben: So hätten sich die Personen, die an der Schlägerei vor dem Nachtclub beteiligt waren, ausnahmslos aggressiv verhalten. Als die Beamten eingetroffen seien, hätten sie versucht, zu flüchten, so ein Sprecher. Im Laufe des Einsatzes seien Glasflaschen auf die Beamten geworfen worden. Daraufhin hätten die Beamten Pfefferspray eingesetzt.

Ein zunächst unbekannter Mann sei auf einen der Beamten zugerannt und habe diesem „mit voller Wucht in den Nacken geschlagen“. Der Beamte sei dabei so schwer verletzt worden, dass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.

Mindestens einer Person gelang nach Angaben des Sprechers die Flucht. Aufforderungen der Polizei, etwa sich auf den Boden zu legen, sei keiner der Beteiligten nachgekommen. Stattdessen leistete der 26 Jahre alte Mann, der später schließlich festgenommen worden sei, „vehement Widerstand“. Wie die Polizei weiter mitteilte, versammelten sich während des Einsatzes immer mehr Zuschauer, die die Beamten umringten, die Szene kommentierten und filmten. Es habe sich vor allem um Jugendliche gehandelt. Diese hätten sich mit den Personen, die zuvor in die Schlägerei involviert gewesen seien, schließlich solidarisiert.

Wie die Polizei weiter mitteilte, war zunächst nur eine Streife an dem Einsatz beteiligt. Als Personen begannen, in Richtung Hauptwache zu flüchten, sei eine weitere Streife hinzugezogen worden.

Die Polizei hofft nun darauf, weitere Zeugen zu finden, die das Geschehen „aus neutraler Sicht“ schildern können oder aber über Videomaterial verfügten, die auch die Anfänge der Auseinandersetzung zeigten. „Die Prüfung des Vorfalls“, so der Sprecher, „findet nun in aller Gründlichkeit statt“.

Die Zeil, die im Zuständigkeitsbereich des 1. Reviers liegt, gehört schon seit Jahren zu den Brennpunkten der Stadt. Besonders im Sommer kommt es dort regelmäßig zu teils schweren Auseinandersetzungen zwischen Diskothekenbesuchern oder auch Obdachlosen. Die Polizei greift deshalb dort in der Regel rigide durch. Derartige Vorwürfe einer so heftigen Gewalteskalation seitens der Beamten hat es aber bisher nicht gegeben.

Im Netz hat das Video für heftige Kritik gesorgt. Unter anderem hat Achim Kessler, hessischer Linke-Bundestagsabgeordneter mit einem Tweet auf das Video reagiert. Er sei entsetzt „über die Brutalität“, schreibt er. Die dort agierenden Polizisten würden außerdem nicht in den Polizeidienst gehören. Es gab aber auch Stimmen, die das Vorgehen der Beamten in Schutz nahmen.

Erst wenige Tage zuvor war ein Video von einem Polizeieinsatz bei einer Demonstration in Kassel aufgetaucht. Auch dort soll es zum Einsatz von Pfefferspray gekommen sein. Hier prüft nun das hessische Innenministerium, ob das Vorgehen gerechtfertigt war.