Frankfurter Messeturm : Neues Design für einen Klassiker

Wer aus Richtung Hauptbahnhof kommend auf den Messeturm zugeht, kann die Bar bereits durch die großen Glasscheiben sehen. Abends leuchtet der Kern der neu gestalteten Lobby wie eine Laterne – normalerweise, denn momentan ist die Beleuchtung innen und an der Fassade stark reduziert, um Energie zu sparen. Aber auch so zieht der 1991 fertiggestellte Messeturm die Blicke auf sich, ist er doch auch mehr als 30 Jahre nach seiner Fertigstellung eines der beliebtesten Hochhäuser in Frankfurt. Längst gilt er als Klassiker.

Öffentlich zugänglich war er allerdings nie. Der Sockel wirkte hermetisch, und die Lobby war nur dazu gedacht, auf kürzestem Weg zu den Aufzügen zu gelangen. Heute ist das anders. Loungemöbel laden zum Verweilen ein, und an der Bar kann sich jeder ein Getränk bestellen, egal, ob er in dem 257 Meter hohen Turm arbeitet oder nicht. Noch ist nicht viel los an diesem Vormittag. Auf einen Kaffee sind aber aus Chicago Steven Cook und Evan Jahn gekommen. Sie führen das Büro Jahn Architecture, seit der in Deutschland geborene Messeturm-Architekt Helmut Jahn im vergangenen Jahr im Alter von 81 Jahren starb.

Helmut Jahns erster Turm in Deutschland

„Die Messe war Helmuts erstes Projekt in Deutschland“, erzählt Cook, der von Anfang an dabei war, wie Jahn in den achtziger Jahren nicht nur die Messehalle 1, sondern auch den damals höchsten Büroturm Europas entwarf. Und er berichtet von der Geschichte dieser Planung, weil sie auch erklärt, wie es zum aktuellen Umbau kam. Ursprünglich wollte die Messe den Turm mit der Deutschen Bank bauen, die sich aber aus wirtschaftlichen Gründen zurückzog. Helmut Jahn nutzte seinen Kontakt zum New Yorker Investor Jerry Speyer und überzeugte ihn, das Projekt zu übernehmen. Um die Kosten zu senken, waren aber Umplanungen nötig. Die außenliegenden Fluchttreppenhäuser, auf denen die Bauaufsicht bestanden hatte, entfielen und wurden in den Kern des Gebäudes verlegt. Das aber hatte zur Folge, dass die Lobby als Fluchtweg freizuhalten war und nicht genutzt werden konnte.

Mehr als 25 Jahre lang blieb der Turm fast unverändert. Als die Investmentgesellschaft Blackstone ihn vor einigen Jahren erwarb war klar, dass Investitionen nötig sind. Die Technik musste erneuert, das angestaubte Design der achtziger Jahre aufgefrischt werden. Und dann war da noch die unbefriedigende Situation in der 18 Meter hohen Eingangshalle. Der Asset Manager Office First, der die Immobilie verwaltet, griff zu einer naheliegenden Lösung: Er beauftragte Helmut Jahn selbst damit, den Turm umzubauen. „Helmut war immer der Meinung, ein Gebäude muss sich anpassen“, schildert Cook die Haltung seines langjährigen Büropartners.

Jahn nutzte die Möglichkeiten, die der technische Fortschritt eröffnete. So war das Technikgeschoss über der Lobby früher vollgestopft mit Klimageräten. Das ist heute nicht mehr nötig, da es energiesparende Methoden der Klimatisierung gibt. So entstand Platz, die Fluchtwege nach außen zu führen. Sie sind jetzt in den „Füßen“ am Rande des Turms untergebracht – und somit war die Lobby kein Fluchtweg mehr. Sie wurde um 700 Quadratmeter vergrößert, indem die Fassade vier Meter weit nach außen versetzt wurde. Drei Meter breite und 17,50 Meter hohe Glasscheiben ermöglichen auf der einen Seite einen Ausblick auf die Skyline, auf der anderen Seite auf Festhalle und Messe. Sechs Tonnen wiegt jede dieser Scheiben – die Sonderanfertigung eines schwäbischen Unternehmens gibt es sonst nirgends. Es soll sich um die größten gebogenen Scheiben der Welt handeln.

Neue Mieter ziehen ein

Die Innengestaltung stammt vom italienischen Designer Matteo Thun. Er hat den früher auch innen und selbst in den Aufzugkabinen dominierenden roten Granit, der die Fassade des Turms prägt, durch einen hellen Stein ersetzt. Auch das Restaurant im Keller, das ohne Tageslicht ausgekommen muss, wirkt jetzt hell und freundlich.

Der Eigentümer Blackstone will mit der Investition von 100 Millionen Euro den Wert des Gebäudes steigern, aber auch neue Mieter gewinnen. 62 000 Quadratmeter Fläche hat der Turm, und nicht immer waren in den vergangenen Jahren alle Etagen vermietet. Seit Beginn der Umbauarbeiten aber wurden nach Angaben von Office First Mietverträge über 25.000 Quadratmeter neu abgeschlossen oder verlängert. Neu für den Messeturm entschieden haben sich unter anderem Microsoft, die Anwaltskanzlei Lupp+Partner und die Wells Fargo Bank International.

Helmut Jahns Sohn Evan, der den Turm erstmals nach Abschluss der Umbauarbeiten sah, zeigte sich angetan vom Ergebnis. „Der Umbau war eine großartige Gelegenheit für meinen Vater“, sagte er. Und gab den Eigentümern anderer Gebäude einen Rat auf den Weg: „Viele warten zu lange mit der Revitalisierung von Hochhäusern.“