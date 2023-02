Seine Mutter hat Vadym Kostiuk zuletzt vor drei Jahren in den Arm nehmen können. Seitdem hält er mit ihr über Telefonate und Videobotschaften Verbindung. Der Krieg hat den geplanten Besuch des ukrainischen Generalkonsuls in seinem Heimatland im vergangenen Jahr verhindert. Nun habe er ein „moralisches Urlaubsverbot“, wie Kostiuk es nennt, denn am Strand zu liegen, während seine Landsleute kämpften, komme weder für ihn noch seine Kollegen im diplomatischen Dienst infrage. „Wir müssen sehen, was wir für das Land, für das Volk machen können, damit wir schnell aus diesem Krieg als Sieger hervorgehen“, sagt Kostiuk.

Ein Weg führt ihn immer wieder in die Öffentlichkeit, auf Solidaritätskundgebungen, in Podiumsdiskussionen und Presseinterviews in den drei Bundesländern, für die das Generalkonsulat in Frankfurt zuständig ist: Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Dann erklärt er mit seiner ruhigen, sanften Stimme die Nöte seines Landes, wirbt um Unterstützung. In Deutschland ist ukrainische Diplomatie meist mit dem Namen Andrij Melnyk verbunden: Als Lautsprecher und Provokateur hat sich der frühere Botschafter seines Landes in Talkshows, auf Twitter und in Interviews einen Namen gemacht und ist nun zum Vizeaußenminister in Kiew avanciert. Melnyk polarisiert: empört die einen, fasziniert mit seiner Direktheit andere.