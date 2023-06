Yana Prymak steht kurz vor dem Abschluss, als im Februar vergangenen Jahres die ersten Bomben auf Kiew fallen. Viele ihrer Kommilitonen flüchten sich in Keller und Bunker, versuchen online weiter zu lernen, doch der Kontakt bricht immer wieder ab. Es ist ein Ausnahmezustand, der noch lange andauern wird. Prymak ist sich schnell sicher: Sie will aus ihrer Heimatstadt fliehen, woanders in einen sicheren Alltag zurückkehren. Heute, mehr als ein Jahr später, studiert sie an der Frankfurter Universität und gehört damit zu den gut 800 ukrainischen Studenten, die seit dem Ausbruch des Krieges einen Neubeginn an Hessens Hochschulen gewagt haben.

Insgesamt 1628 Studenten mit ukrainischer Staatsangehörigkeit waren laut Statistischem Landesamt Hessen im vergangenen Wintersemester immatrikuliert. Somit hat sich die Zahl von 745 Studenten im Vorjahr, als noch kein Krieg herrschte, mehr als verdoppelt. Die Flüchtlinge sind der alltäglichen Gefahr in ihrer Heimat entkommen, stehen aber nun vor anderen Herausforderungen – auch finanziellen.