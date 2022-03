Ukrainische Holocaust-Überlebende : Wieder im Exil

Aktualisiert am

Raisa Naumowna und ihr Sohn Wadim sind in Sicherheit. Bild: Theresa Weiß

Bomben kennt sie. Raisa Naumowna Waljuschkewitsch ist schon einmal vor ihnen geflohen. Vor ihnen und den Nationalsozialisten. Im August 1941 war das. Sie, ihre Eltern und ihre Schwester liefen los aus Oster, einer kleinen Stadt nahe Kiew, als die Front immer näher rückte. Mit den Kämpfen kamen die deutschen Soldaten und mit ihnen die Vernichtung. „Ich war 17 Jahre alt, hatte erst zehn Klassen in der Schule abgeschlossen“, erinnert sich die zarte alte Dame in ihrem Sessel im Jüdischen Altenzentrum im Frankfurter Ostend. Dort lebt sie seit einigen Tagen. Wieder im Exil, wie damals. Denn Raisa Naumowna hat ihre Heimat, die Ukraine, nun zum zweiten Mal in ihrem Leben auf unbestimmte Zeit verlassen müssen.

Das erste Mal floh sie vor den Nationalsozialisten. Vor allem in den ersten Monaten nachdem die Rote Armee sich aus der Ukraine zurückgezogen hatte, gab es Pogrome gegen Juden. Nach dem Einmarsch der SS wurden planmäßig Tausende Juden ermordet, ukrainische Nationalisten und Hilfspolizisten unterstützten die Nazis dabei im ganzen Land. Einen grausamen Höhepunkt fand die Verfolgungs- und Vernichtungspolitik im Massaker von Babyn Jar. In dem tiefen Tal nahe Kiew wurden im September 1941 innerhalb von nur zwei Tagen mehr als 30.000 Juden ermordet.