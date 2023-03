Seit einem Jahr arbeiten geflüchtete ukrainische Wissenschaftler an Hochschulen in Hessen. Ihre Forschung schmälert den Abstand zu ihrem früheren Leben. Trotzdem bleiben viele Sorgen.

Andreea Badea kann sich genau an die Worte ihrer ukrainischen Kollegin vor einem Jahr erinnern. Svitlana Potapenko, eine Historikerin aus Kiew, und ihr Sohn waren damals erst seit wenigen Tagen in Frankfurt. Ihre Flucht hatte 65 Stunden gedauert. Es war zu diesem Zeitpunkt unklar, ob Kiew den russischen Truppen standhalten würde. Potapenkos Mann war noch dort.

Kim Maurus Volontärin. Folgen Ich folge

Sie selbst hatte ein Stipendium für geflüchtete Wissenschaftler an der Goethe-Universität bekommen. Der Lehrstuhl, an dem Badea arbeitet, hatte alles in Windeseile organisiert. Badea hatte für Potapenko eine Wohnung und ein paar gespendete Möbel organisiert. Sie wollte ihr etwas vorbeibringen, klingelte an der Tür. Und Potapenko öffnete ihr mit den Worten: „Ich schreibe gerade einen Aufsatz fertig.“ Badea hat die Szene auch zwölf Monate später vor Augen: „Man sah, wie sie sich daran festhielt. Wie ihr ihre Arbeit Kraft gab.“