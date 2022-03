Flucht aus der Ukraine : „Jeder, der jetzt nicht protestiert, ist für den Krieg verantwortlich“

Am Tag, an dem Alesia Azarova den vierten Geburtstag ihres Sohnes David feiern will, kommt der Krieg in ihre Heimat. Mit Kind, Großeltern und Mutter flieht sie aus Kiew nach ­Hessen.

Nach dem abrupten Aufbruch in Kiew, nach Stationen in Lemberg und im polnischen Krakau in Somborn angekommen, stutzt Alesia Azarova, als sie den eilig gepackten Koffer öffnet: Warum um alles in der Welt hat sie ausgerechnet ihr Snowboard-Outfit eingepackt? Hatte sie gedacht, dass sie zu Fuß über die Grenze laufen wird, bei eisiger Kälte? Die Ukrainerin weiß es nicht. „Unlogisch“ war es, dass sie den Snow­boardanzug einpackte, sagt sie. Aber unlogisch, verwirrend und überfordernd ist für sie im Moment vieles.

Am 24. Februar, als der Krieg über die Ukraine und in ihre Heimatstadt Kiew kam, wollte Azarova den vierten Geburtstag ihres Sohnes David feiern. Am Abend zuvor hatte sie, obwohl sie wegen der beunruhigenden Nachrichten schon nervös war, noch Luftballons aufgeblasen und Geschenke verpackt. Als am frühen Morgen dann, gegen sechs Uhr, das Telefon klingelte, meldete sich ihr Vater. Er konnte nicht gratulieren, er sagte nur: „Alesia, wach auf, der Krieg hat begonnen.“