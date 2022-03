Bürgergespräch Ukraine-Krieg : „Putin hat sich verkalkuliert“

Wie groß ist die Gefahr, dass der Ukraine-Krieg auf andere Staaten übergreift? Das war eine der vielen Fragen, die Leser schon vor dem „Frankfurter Allgemeine Bürgergespräch“ der Redaktion gestellt hatten. Am Donnerstagabend standen via Internet Heike Göbel, Ressortleiterin Wirtschaftspolitik der F.A.Z., und ihr Kollege Nikolas Busse, Ressortleiter Außenpolitik, den Lesern Rede und Antwort. Die Gefahr eines Übergreifens auf NATO-Gebiet, so erläuterte Busse, sehe er nicht. Zum einen hätten die Russen mit dem Krieg in der Ukraine schon genug zu tun, zum anderen funktioniere die Abschreckung. Wenn der russische Präsident Wladimir Putin Atomwaffen einsetzen würde, müsste er mit einem Gegenschlag rechnen, der Russland vernichten würde.

Den Krieg in der Ukraine habe Putin falsch eingeschätzt, führte Busse weiter aus. Sollte es zu einem Häuserkampf in Kiew kommen, werde das Risiko hoch sein. Die Faustformel laute, dass in solchen Kämpfen bei einem Verteidiger fünf Angreifer notwendig seien. Zudem sei ein ausgedehnter Partisanenkrieg zu erwarten. Zum geistigen Zustand des russischen Präsidenten lasse sich gleichwohl wenig sagen: „Dass jemand sich verkalkuliert hat, heißt noch lange nicht, dass er verrückt ist.“ Die Russen hätten eben in den zurückliegenden Jahren stets erlebt, dass der Westen wenig reagiert habe, etwa nach der Besetzung der Krim.