Protest gegen Ukrainekrieg : „Wir bleiben hier, bis wir den Krieg gewonnen haben“

Am Rand der Straße, wo sonst Autos parken, liegen die Bilder, die Zeugnisse des Krieges. Zerstörte Wohnblöcke, von denen nur noch Gerippe stehen geblieben sind, sieht man auf den Fotos, ein dunkles Gebäude und das Feuer einer einschlagenden Bombe, Menschen, die umherirren zwischen Trümmern. Und man sieht die Kinder auf der Flucht, mit Schnullern im Mund, in ihren Skianzügen, in einem Bus, der sie wegbringen soll vom Krieg. Bottiche mit Blumen stehen zwischen den ausgedruckten Fotografien. Und rote Grabkerzen, wie auf einem Friedhof.

Zeigen, was passiert, dafür sorgen, dass dieser Krieg nicht in Vergessenheit gerät und die Gleichgültigkeit nicht die Oberhand gewinnt: So beschreiben die Demonstranten, was sie erreichen wollen. Am 26. Februar, einem Samstag, am dritten Tag des russischen Kriegs gegen die Ukraine, waren sie zum ersten Mal hier. Nach einer Kundgebung in der Frankfurter Innenstadt sind einige der Demonstranten spontan weitergezogen vor das Generalkonsulat der Russischen Föderation am Oeder Weg im Nordend. Schon am Tag darauf, am Sonntag, kamen sie wieder. Und sind seitdem nicht mehr gewichen. Jeden Tag, von acht Uhr morgens bis acht Uhr abends, wird vor dem Konsulat protestiert.