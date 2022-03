Neue Intensivklassen : Emil und die Ukrainer

Schnell deutsch lernen: Das ist das Ziel von Intensivklassen, wie diese in Köln. Auch in Frankfurt kommen Kinder, die mit ihren Familien aus der Ukraine geflüchtet sind, in Intensivklassen. Bild: AFP

Wenn am Freitag die Kinder aus der Ukraine zum ersten Mal zum Unterricht kommen, brauchen sie außer Ranzen und Mäppchen nur eine Frühstücksbox und etwas zum Trinken. Hefte und Bücher werden in ihrer neuen Schule bereitliegen. Es ist die Linnéschule, eine Grundschule im Frankfurter Ostend. Von einem „neuen Abenteuer“ spricht die Leiterin Daniela Juraschek, denn bisher gab es an ihrer Schule keine Intensivklassen. Für die elf Jungen und Mädchen aus der Ukraine – der Jüngste ist sechs, die Älteste zehn Jahre alt – wird eigens eine neu aufgemacht. Insgesamt acht solcher Klassen werden zum Ende dieser Woche eröffnet. Andere ukrainische Kinder kommen derzeit in einer der 82 Intensivklassen unter, die es an den Grund- und weiterführenden Schulen schon gibt. Sofern Plätze frei sind – denn es dürfen höchstens jeweils 16 Kinder sein.

Als das Staatliche Schulamt bei den Schulen nachfragte, wo weitere Intensivklassen möglich seien, war für Juraschek „klar, dass wir uns engagieren können oder sogar müssen“. An der Linnéschule gibt es Räume, die bisher vor allem nachmittags genutzt werden. Vormittags können dort jetzt die ukrainischen Kinder lernen – vor allem Deutsch.