Ex-US-General zu Ukrainekrieg : „Die russische Armee ist auf den Knien“

Ben Hodges ist dieser Tage ein gefragter Mann. Seit Wochen eilt er von einer Veranstaltung zur nächsten, gibt Telefoninterviews im Halbstundentakt, tritt in politischen Talkshows auf, spricht täglich mit Journalisten und Militärs in Deutschland, Europa und Amerika und steht im engen Kontakt mit der Ukraine. Der frühere Oberkommandierende des amerikanischen Heeres in Europa ist Mitglied der Washingtoner Denkfabrik Center for European Policy Analysis, kurz CEPA, und beobachtet seit seinem Ausscheiden aus der Army im Jahr 2018 von Frankfurt aus die sicherheitspolitische Lage in Zentral- und Osteuropa. Schon während seiner Zeit als Dreisternegeneral hat er eindringlich vor der russischen Aggression gewarnt und mehr Anstrengungen zur transatlantischen Zusammenarbeit und Abschreckung gefordert. Jetzt sagt er das Scheitern der Russen in ihrem Angriffskrieg gegen die Ukrainer voraus.

Wie gefragt der Dreiundsechzigjährige gerade ist, erleben die Gäste des Freundeskreises der Ingrid zu Solms-Stiftung am Montagabend gleich zu Beginn ihrer Vortragsveranstaltung mit Hodges in der Evangelischen Akademie am Frankfurter Römerberg: Der frühere General verspätet sich einige Minuten, weil er noch bei einem anderen Anlass mit Zuhörern diskutiert hat. Als er dann eintrifft und ans Mikrofon tritt, findet er wie üblich klare Worte zum Krieg in der Ukraine: zur überraschenden Schwäche der russischen Armee, der beeindruckenden Stärke der Ukrainer und ihres charismatischen Präsidenten, und dazu, was Deutschland tun kann, um die Ukraine in ihrem Kampf um Freiheit und Souveränität zu unterstützen.