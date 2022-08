Solidarität mit der Ukraine : „Wir brauchen einen langen Atem“

Auf den Treppen vor der katholischen Kirche St. Bernhard liegt die blaugelbe Flagge der Ukraine, Teelichter sind darauf verteilt. Auf dem Platz davor stehen Papphocker, es dämmert bereits. Ein gutes Dutzend Menschen sind zur Kirche gekommen, sie wollen singen, wollen beten – für den Frieden in der Ukraine, aber auch anderswo in der Welt. In den ersten Tagen des russischen Angriffskrieges haben sie sich einmal in der Woche vor der Kirche im Stadtteil Nordend getroffen, mittlerweile wird im Monatsrhythmus zum Friedensgebet gerufen.

Eine Frau erinnert daran, dass auch im Jemen, im Sudan und an vielen weiteren Orten täglich Menschen sterben. „Es ist mehr Krieg als Frieden in der Welt“, sagt sie. Ein anderer berichtet, dass bei den Gebeten bislang mittlerweile mehr als 2000 Euro Spenden eingesammelt wurden, für die Ukraine-Hilfe der Boeselager-Stiftung, die dafür sorgt, dass Menschen aus den Kriegsgebieten evakuiert werden, die Sachspenden ins Land bringt und Suppenküchen vor Ort unterstützt.

Dann wird gesungen, Lied Nummer 481 aus dem Gesangbuch. „Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit, brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann“, hört man die Stimmen. Doch die Hoffnung zu behalten, dass die Welt bald besser, gerechter und friedlicher wird, fällt in diesen Tagen nicht leicht. Und das Engagement für das von Russland angegriffene Land lässt nach. Das hört man nun oft.

Ukrainerinnen „zwischen den Welten“

Auf der sozialen Plattform Twitter „trendete“ vor ein paar Tagen der Hashtag „Kriegsmüdigkeit“. Solidaritätskundgebungen für die Ukraine, die in den ersten Tagen des Krieges von Tausenden besucht wurden, finden kaum mehr statt – und wenn doch, dann sind dort nun meist Menschen mit ukrainischen Wurzeln unter sich. Aus Sorgen um die Ukraine sind bei vielen Sorgen um die Energieversorgung geworden. Und man fragt sich: Verpufft gerade die Solidarität? War es das schon mit der „Zeitenwende“?

Nein, sagt Jörn Jürgens. „Die Solidarität schwindet nicht“, ist er überzeugt. Jürgens ist der Vorsitzende des Vereins 4Ukraine, der erst im März gegründet wurde und aus einer Privatinitiative entstand. Geschockt über die russische Invasion und über die humanitäre Notlage, die im Land entstand, sind die späteren Vereinsgründer Anfang März spontan und mit sieben Fahrzeugen, vollgepackt mit eilig eingesammelten Hilfsgütern, an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren.

In einem Auffanglager in einer Turnhalle in der polnischen Stadt Lublin haben sie Frauen mit ihren meist jungen Kindern, die nach Deutschland wollten, kennengelernt. Die Frauen sind mit ihnen zurück nach Frankfurt gefahren, seitdem kümmert sich die Initiative um sie und weitere Flüchtlinge. Unterkünfte wurden gesucht, bei Behördengängen standen sie zur Seite, bei der Suche nach einem Job. Für alle, die damals aus Lublin mitgefahren sind und die ersten Tage in Frankfurt in einem Hotel verbracht haben, wurde längst eine dauerhafte Bleibe gefunden.

Die Kinder haben Kita-Plätze bekommen oder besuchen wieder die Schule. Dass sie in Deutschland angekommen sind, empfinden die Ukrainerinnen mit ihren jungen Kindern oft trotzdem noch nicht. Sie fühlen sich „zwischen den Welten“, beschreibt es Jürgens. Vor allem sprachliche Barrieren machen ihnen zu schaffen, kaum eine der Frauen spricht Deutsch oder Englisch. Unterstützung wird weiter gebraucht – und es gibt sie auch.

„Eine Katastrophe, die oft nicht mehr gesehen wird“

Die Bereitschaft zu helfen, sagt Jürgens, sei noch immer da. Doch einen Rückgang der Spenden bemerken die Aktiven vom Verein 4Ukraine auch. Dass das Leid in der Ukraine noch immer groß ist, dass es noch immer oder wieder an vielem mangelt, ist vielen heute nicht mehr bewusst – oder es wird verdrängt. Dabei hat sich die Lage im Osten und teils auch im Süden der Ukraine drastisch verschlechtert. Das berichtet Elena Volochay, eine der Frauen, die aus Lublin mit nach Frankfurt gekommen sind.