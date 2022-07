Haftbefehle aufgehoben : Verdächtige wegen Überlastung von Landgericht auf freiem Fuß

Das Oberlandesgericht Frankfurt hat die Haftbefehle gegen sechs wegen versuchter Tötungsdelikte in Untersuchungshaft sitzende Personen aufgehoben, weil die Schwurgerichtskammern des Landgerichts aufgrund von Überlastung immer noch nicht die Anklageschriften zugelassen und die Prozesse terminiert haben.

In dem einen Fall sitzen vier mutmaßliche Täter zum Teil seit knapp einem Jahr in Untersuchungshaft. Sie sollen im Juli 2021 am Bahnhof in Höchst nach einem Streit zwei Personen mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft hat im Januar 2022 Anklage erhoben. Im zweiten Fall sitzen die Angeschuldigten seit einem Dreivierteljahr und mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft. Einem wirft die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag und schweren Raub vor, dem anderen versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Diese Anklagen sind im Januar und Februar 2022 erhoben worden.

U-Haft unangemessen lang

Wie das Oberlandesgericht nun mitteilt, ist die Ursache die erheb­liche und dem Präsidium des Landgerichts bereits im April mitgeteilte „strukturelle Überlastung mit zahlreichen Haftsachen, die auch bei na­hezu täglicher Verhandlung nicht mehr zu bewältigen ist“. Bisher sei keine Abhilfe geschaffen worden. Be­schuldigte müssten eine längere Un­tersuchungshaft als dem Verfahren angemessen nicht in Kauf nehmen, „weil der Staat es versäumt, seiner Pflicht zur verfassungsgemäßen Ausstattung der Gerichte zu ge­nügen“.

Justizminister Roman Poseck (CDU) teilte mit, die Aufhebung der Haftbefehle sei „ein schlechtes Si­gnal in unserem Rechtsstaat, der für eine konsequente Strafverfolgung ste­hen sollte“. Das Landgericht habe am Donnerstag entschieden, die beiden Schwurgerichtskammern „deutlich“ zu entlasten. Zum 1. Januar seien dem Gericht drei neue Planstellen zugewiesen worden, zudem seien seit Jahresbeginn zehn neue Richter auf Probe eingestellt worden. „Es ist mir ein wichtiges Anliegen, die Gerichte durch weitere zusätzliche Stellen personell deutlich zu stärken“, sagte Poseck. „Davon wird auch das Landgericht Frankfurt am Main signifikant profitieren.“