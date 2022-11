Vor der Ausländerbehörde : Bis die Polizei eingreifen muss

Muhammed flucht. „Diese Scheiß-Leute“, sagt der Somalier. Er meint den Sicherheitsdienst der Frankfurter Ausländerbehörde. Der Siebenundzwanzigjährige steht vor dem Eingang, er hält den Antrag für die Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis in der Hand. Die Sachbearbeiterin, bei der er eben noch saß, hatte ihm gesagt, er soll ihn vor der Tür ausfüllen und dann wieder reinkommen.

Der Sicherheitsmann aber glaubt ihm das nicht, sagt, er brauche einen neuen Termin. Muhammed hat sogar die Zimmernummer der Sachbearbeiterin parat, er will nur den Antrag abgeben, dann bekommt er eine vorübergehende Fiktionsbescheinigung. Die braucht sein Chef, sonst muss er ihm kündigen: Muhammeds Aufenthaltserlaubnis ist am 8. November abgelaufen.

Schon seit Oktober ist bekannt, wie überlastet die Frankfurter Ausländerbehörde ist. 15.000 Anfragen liegen unbeantwortet auf den Computern der Mitarbeiter, in der vergangenen Woche hatte die Commerzbank eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Behörde eingereicht, weil sie einen Mitarbeiter freistellen musste, der zuvor acht Monate lang erfolglos versucht hatte, sein Visum zu verlängern.

„Das war eine Katastrophe“

Viele der Menschen, die an diesem Morgen vor dem Gebäude warten, müssen nur Formalitäten erledigen, ein Extremfall wie der Commerzbankmitarbeiter ist nicht darunter. Sie kommen vorbei, um ihr Arbeits- oder Studentenvisum zu verlängern. Von der Überlastung der Behörde haben die meisten nichts mitbekommen.

Der Sicherheitsdienst, so der Eindruck an diesem Morgen, will, dass das auch so bleibt. Presse ist hier nicht erwünscht, ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienst filmt den Fotografen, der für die F.A.Z. Bilder macht. Die beiden Afghanen Arman Noor und Abdul Wahid, die eben noch froh darüber waren, dass sich jemand für ihre Lage interessiert, werden plötzlich vorsichtig und wollen sich nicht mehr für ein Bild in der Zeitung fotografieren lassen.

Beide sind seit acht Jahren in Deutschland, sprechen fließend Deutsch – und haben ihre Geschichte mit der Ausländerbehörde. Noor arbeitet für einen Sicherheitsdienst. Um schneller zu seinen Einsatzorten zu kommen, wollte er sich vor etwa zwei Jahren ein Auto kaufen. Die Zulassungsstelle aber braucht eine Bescheinigung der Ausländerbehörde. Tagelang habe er erfolglos versucht, die Behörde zu erreichen. Bis er einen Termin hatte, dauerte es zwei Monate. „Das war eine Katastrophe.“

Vor allem sein Freund Wahid will es sich nicht mit der Ausländerbehörde verscherzen. Seit vier Jahren hat er eine Duldung, das heißt rechtlich: Er hat keinen Aufenthaltstitel, seine Abschiebung ist vorübergehend ausgesetzt. Alle drei Monate muss er diese Duldung verlängern, das kostet 90 Euro. Seit vier Jahren hofft er darauf, arbeiten zu können, aber eine Arbeitserlaubnis fehlt. „Er ist den ganzen Tag zuhause“, sagt Noor. Wahid hat schon alle möglichen Unterlagen bei der Behörde eingereicht. Aber was genau er noch machen soll, weiß er nicht. „Die müssen das uns sagen.“ Er bekommt momentan etwa 400 Euro im Monat, lebt in einer Flüchtlingsunterkunft. „Seit fünf Jahren habe ich keine Schuhe mehr gekauft.“ Warum Noor eine Arbeitserlaubnis hat, Wahid aber nicht, verstehen beide nicht.

„Je weniger ich sage, desto besser“

Die Chilenin Maria Silva konnte eben eine Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis beantragen, heute ging es mal schnell. Auch sie spricht von einer manchmal schwierigen Kommunikation mit der Behörde. Zuvor hat die Studentin in Marburg gelebt, doch die Ausländerbehörde hier sei anders. Eine Sachbearbeiterin sei einmal sehr arrogant gewesen, hätte immer wieder spöttisch nachgefragt. „Ich habe schnell gelernt, je weniger ich sage, desto besser.“ Aber nicht alle Sachbearbeiter seien so unfreundlich, viele ihrer ausländischen Bekannten machten auch gute Erfahrungen.

Im vergangenem Jahr sei es für sie mühsam gewesen. Erstmals habe sie die Unterlagen zur Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis nur elektronisch bei der Behörde einreichen müssen. Für den Antrag brauchte sie aber eine Stellungnahme ihrer Uni. Die stellt das Dokument nur aus, wenn Studenten einen „richtigen“ Termin bei der Ausländerbehörde vereinbart haben. Silva schickte ihre Unterlagen ohne das Dokument ab und wies die Behörde mehrmals daraufhin. Trotzdem wurde ihr Antrag wegen des fehlenden Dokuments nicht bearbeitet. Schließlich machte das International Office ihrer Uni eine Ausnahme, und stellte ihr die Stellungnahme auch ohne Termin aus.

Muhammed, der seinen vollständigen Namen nicht in der Zeitung lesen will, versucht immer noch , wieder ins Gebäude zu kommen. Er spricht zwei Polizisten an, die neben der Ausländerbehörde gerade in ein Auto steigen. Die Beamten kommen mit in den Eingangsbereich, sie diskutieren und warten dort eine halbe Stunde.

Dann hilft die richtige Zimmernummer der Sachbearbeiterin, die Muhammed zwischenzeitlich durcheinander gebracht hatte. Die Beamten dürfen für Muhammed reingehen und seinen Antrag abgeben. Wenige Minuten später kommen sie mit der Fiktionsbescheinigung und seinem Portemonnaie raus, auch das hatte er drinnen liegen lassen. „Das war ein kommunikatives Missverständnis“, erklärt die Polizistin. Die Sachbearbeiterin habe mit „vor der Tür“ vor der Zimmertür gemeint, nicht draußen. Sie habe ihn drinnen schon gesucht, hätte es ihm notfalls mit der Post geschickt. Muhammed ist erleichtert, bedankt sich mehrmals. Nach einer Stunde Warten kann er endlich gehen.