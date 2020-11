Aktualisiert am

Tödlicher Unfall in Frankfurt : Fahrer offenbar zu schnell gefahren

In Frankfurt kommt ein SUV von der Fahrbahn ab und tötet zwei Menschen, eine Frau wird lebensgefährlich verletzt. Nun mehren sich die Hinweise auf eine Raser-Tat. Nach dem tödlichen Unfall am Samstagnachmittag in Frankfurt mehren sich die Hinweise, dass der Fahrer mit seinem SUV mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und möglicherweise deshalb von der Fahrbahn abgekommen ist.

Das berichteten Zeugen, zudem deuten die Spuren am Unfallort darauf hin. Als der BMW auf den Bürgersteig gefahren war, riss er fast einen etwa ein Meter dicken Betonpfeiler eines Hauses mit. Zuvor hatte er zwei Fußgänger und einen Radfahrer, der als Fahrradkurier unterwegs war, erfasst. Der 28 Jahre alte Kurier sowie einer der Fußgänger, ein 62 Jahre alter Mann aus dem Ostalbkreis, starben kurz darauf im Krankenhaus. Eine 31 Jahre alte Frau wurde lebensgefährlich verletzt.

Wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mitteilte, steht inzwischen die Identität des Fahrers fest. Es soll sich um einen 38 Jahre alten Mann handeln. Dem Vernehmen nach um einen Deutschen mit Migrationshintergrund. Am Samstagabend noch hatte die Polizei mitgeteilt, die Personalien seien „unklar“. Die Papiere, die der Mann dabei hatte, hätten nicht eindeutig über die Identität Aufschluss geben können.

Unklar ist hingegen noch immer die Frage, ob der Mann, wie zuvor vermutet, tatsächlich allein im Auto gesessen hat. Zeugen hatten gesehen, wie mindestens ein weiterer Mann unmittelbar nach dem Unfall am Auto war. Es habe der Eindruck bestanden, als handele es sich um jemanden, der möglicherweise zuvor in dem Auto gesessen haben könnte.

Die Rekonstruktion des Unfallhergangs wird unterdessen noch einige Zeit andauern. Die Oskar-von-Miller-Straße, wo sich die Tat ereignete, wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei sicherte Spuren, ein Gutachter wurde gerufen, der nun den Hergang klären soll. Bislang deutet nichts auf ein Rennen oder einen Anschlag hin, wie ein Polizeisprecher am Samstagabend sagte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte das Fahrzeug an einer Ampel gestanden und hat dann beim Anfahren stark beschleunigt. Nach einer Kurve verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über den SUV.