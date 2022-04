Frankfurter Zeil : Mädchen überfallen Mädchen

An zwei Tagen hintereinander sind Schülerinnen im Teenager-Alter an der Frankfurter Einkaufsstraße Zeil bedroht, beleidigt und beraubt worden. Die Täterinnen waren in etwa gleichaltrig.

Zweimal innerhalb von zwei Tagen sind an der Zeil Schülerinnen im Teenager-Alter von in etwa gleichaltrigen Mädchen überfallen und beraubt worden. Ob es sich um dieselben Täterinnen handele, sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch auf F.A.Z.-Anfrage. Wegen der örtlichen Nähe und des ähnlichen Tathergangs ermittele die Polizei aber in diese Richtung.

Die erste Tat ereignete sich am Montagabend in der B-Ebene der Konstablerwache. Nach Angaben der Polizei waren zwei 14 Jahre alte Schülerinnen gegen 20.15 Uhr auf dem Weg zur S-Bahn, als sie von einer Gruppe von drei Mädchen aufgefordert wurden, ihr Geld auszuhändigen. Als die Vierzehnjährigen sich weigerten, wurden sie beleidigt, getreten und geschlagen. Die Täterinnen flüchteten schließlich mit einer Beute von etwa 40 Euro. Die beiden Opfer wurden nicht verletzt.

Zum zweiten Überfall kam es am Dienstagabend: Zwei 13 und 14 Jahre alte Schülerinnen hielten sich nach Angaben der Polizei gegen 19 Uhr auf der Dachterrasse des Einkaufszentrums „My Zeil“ auf, als eine Gruppe von vier Mädchen sie aufforderte, mitzukommen. Eingeschüchtert durch die Drohung, „ansonsten abgestochen zu werden“, begleiteten die beiden Mädchen die Gruppe in ein an der Konrad-Adenauer-Straße gelegenes Parkhaus. Auf einem der oberen Parkdecks wartete ein weiteres Mädchen der Gruppe.

Die Täterinnen durchsuchten eine Tasche nach Wertsachen, das jüngere der beiden Opfer musste Mütze und Schuhe ausziehen. Zudem wurden die beiden Mädchen beleidigt. Mit einem 100-Euro-Schein, einer schwarzen Wintermütze von Lacoste, weißen Nike-Turnschuhen und Apple-Airpods verließ die Gruppe das Parkhaus und ließ die beiden verängstigten Mädchen zurück. Die Täterinnen werden als 14 bis 16 Jahre alt, mittelgroß, stark geschminkt, mit glatten, dunkelbraunen, langen Haaren beschrieben.