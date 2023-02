Mit einer neuen Reservierungs-Option attackiert der Konzern eine weitere Domäne von Taxiunternehmen. Bisher konnten Uber-Touren nur spontan gebucht werden, wer langfristig planen wollte, konnte meist nur ein Taxi bestellen. Ein Grund dafür war, dass Uber die Preise für jede Tour nach der aktuellen Nachfrage und dem Fahrzeugangebot berechnet, was bei vorgeplanten Touren aber nicht möglich ist. Taxigebühren dagegen sind staatlich festgelegt und richten sich nach Uhrzeit und Entfernung.

Von Montag an können jedoch auch Uber-Fahrten bis zu 30 Tage im Voraus und spätestens 30 Minuten im Voraus reserviert werden. Eine kostenfreie Stornierung ist bis 60 Minuten vor Fahrtenbeginn möglich, danach ist eine Stornierungsgebühr in Höhe des Mindestpreises zu zahlen. Für eine Fahrt in Frankfurt werden mindestens 20 Euro berechnet, in Berlin und München 25 Euro. In diesen drei Städten startet das Angebot nun in Deutschland, das schon seit knapp zwei Jahren in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten verfügbar ist. Andere deutsche Städte sollen „zeitnah“ folgen, teilte das amerikanische Unternehmen mit. Die neue Option sei„perfekt für die Situationen im Leben, in denen man wirklich sicher gehen möchte“, sagte Uber-Deutschlandchef Christoph Weigler.

Seit einem Jahrzehnt Konflikte mit Taxis

Da der Preis bei „Uber Reserve“ zum Zeitpunkt der Buchung errechnet wird, kann es sein, dass eine Spontanbuchung zur eigentlichen Fahrtzeit günstiger oder auch teurer wäre. Angesichts der Mindestgebühr dürfte sich das Angebot weniger für Kurzstrecken durch die Innenstadt, sondern eher für Touren in die Nachbarstadt oder zum Flughafen eignen – oder generell für Geschäftsreisende, die ihre Reisekosten abrechnen. Diese sind bislang für Taxis eine wichtige Kundengruppe.

Der Konkurrenzkampf zwischen Taxis und Uber wird sowohl auf der Straße als auch regelmäßig vor Gerichten ausgetragen, seitdem der Fahrtenanbieter 2013 nach Deutschland kam. Taxi Deutschland, die in Frankfurt beheimatete Genossenschaft der deutschen Taxizentralen, wirft dem Unternehmen immer wieder vor, gegen das Personenbeförderungsgesetz zu verstoßen oder es zu unterlaufen. 2014 hatte die Taxibranche beispielsweise das Verbot des früheren Geschäftsmodells UberPop gerichtlich erwirkt.

Uber nutzt nun die sogenannte Mietwagen-Regelung des Gesetzes, in dem der Konzern Touren über die App an externe und lizensierte Fahrtenunternehmen vermittelt. Diese haben weniger Privilegien als Taxifahrer, aber auch weniger Auflagen: So können sie ihre Einsatzzeiten und ihre Preise völlig frei gestalten. Dafür dürfen sie nicht an belebten Orten auf Kunden warten, etwa an Bahnhöfen, Theatern und Flughäfen, und dürfen auch keine winkenden Kunden vom Straßenrand aufnehmen.

Allein das erste Quartal 2023 erwartet der Konzern einen weltweiten Umsatz von mehr als 30 Milliarden Dollar, etwa eine Hälfte davon mit Fahrtenvermittlung, die andere Hälfte hauptsächlich mit dem Lieferdienst Uber Eats. 2022 sei das wirtschaftlich stärkste Jahr des Konzerns gewesen, sagte der amerikanische Uber-Chef Dara Khosrowshahi. Zahlen für Deutschland veröffentlicht der Konzern nicht.