Schwerer Unfall in Frankfurt : U-Bahn entgleist nach Unfall mit Bus

An der Frankfurter Stadtgrenze zu Oberursel ist eine U-Bahn mit einem Linienbus kollidiert. Drei Menschen wurden verletzt. Die Bergung zog sich bis in die Nacht hin.

Bei einem schweren Unfall ist am Samstagabend zwischen Frankfurt und Oberursel eine mit mehreren Personen besetzte U-Bahn mit einem Linienbus kollidiert. Die Bahn war gegen 20.46 Uhr an der Rosa-Luxemburg-Straße unterwegs, als sie in die Straße Am Weißkirchener Berg einbiegen wollte. Dabei kollidierte sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Bus.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, wurde der Linienbus im Bereich der Mitteltür getroffen und durch die Wucht des Aufpralls etwa 30 Meter ins Gleisbett geschoben, bevor beide Fahrzeuge schließlich zum Stehen kamen. Die Bahn selbst sprang aus den Schienen und entgleiste mit dem ersten Drehgestell. Der Bus war zu diesem Zeitpunkt nur mit dem Fahrer besetzt, dieser wurde jedoch verletzt. Er und zwei Fahrgäste aus der U-Bahn wurden vom Rettungsdienst am Unfallort behandelt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr hoben mit entsprechenden technischen Gerätschaften die Bahn wieder auf die Schienen und zogen den Bus aus dem Gleisbett. Die Bergungsarbeiten zogen sich bis in die Nacht hin. Anschließend wurde die U-Bahn von Technikern der Verkehrsgesellschaft Frankfurt in die nächste Abstellstation gefahren. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Wie hoch der Schaden ist, blieb zunächst unklar.