Aktualisiert am

Helfer in der Not: Yasin Cereza setzt sich für die Erdbebenopfer ein. Bild: Saskia Stöhr

Das Leben, sagt Yasin Cereza, ist von Zufällen bestimmt. Hätten sich seine Eltern vor vielen Jahren anders entschieden, wären sie nicht in die Fremde, nach Deutschland, gegangen, dann würde er heute vielleicht auch zu den Erdbebenopfern zählen. Sein Vater stammt aus Adana, erzählt er, die Zwei-Millionen-Stadt liegt im Katastrophengebiet in der Türkei.

Ein Neffe von Cereza hat bei dem Erdbeben sein Haus verloren. „Nur zwei Minuten“ hatte er Zeit, um es zu verlassen, dann stürzten die Mauern schon ein. Doch immerhin: Er ist am Leben. Der Neffe ist bei Verwandten unterkommen, er hat das Glück, nicht zu denen zu gehören, die nun bei Kälte im Freien übernachten müssen. „Es wird Jahre dauern, bis es dort, in der Krisenregion, wieder so etwas wie ein normales Leben geben wird“, sagt Yasin Cereza. „Es wird noch jahrelang notwendig sein, zu helfen.“