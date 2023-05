In der Türkei dürfen die Wähler erst am 14. Mai an die Urne, um ein neues Parlament und den Präsidenten zu bestimmen. Im Ausland lebende Türken können aber schon seit dem 27. April ihre Stimme abgeben. Da es keine Briefwahl gibt, müssen die rund 145.000 Stimmberechtigten in Hessen das Generalkonsulat in Frankfurt oder ein Wahllokal in Kassel aufsuchen. Es ist das einzige, das vom Auswärtigen Amt genehmigt wurde – angeblich weil dort in nächster Zeit ein Konsulat entstehen soll. Anfragen, auch Wahllokale in Limburg und Fulda zu öffnen, um die Anreise zu verkürzen und Frankfurt zu entlasten, wurden abgelehnt.

Auch deshalb bilden sich besonders lange Schlangen vor dem Generalkonsulat an der Kennedyallee, wo jeden Tag bis zu 5000 Türken vorbeikommen, um zu wählen. Dort treffen sie auf ein gut vorbereitetes Security-Team mit etwa 20 Mitarbeitern, das die Menschen in geordnete Bahnen lenkt.

Teamleiter Karim Bekkaoui von IH Security hat Überholspuren für Ältere, Behinderte und Eltern von Kleinkindern eingerichtet. Die Wartezeit betrage dadurch nur 30 bis 45 Minuten, berichten Menschen beim Verlassen des Wahllokals; die Suche nach einem Parkplatz in der Umgebung dürfte in manchen Fällen allerdings ähnlich lang gedauert haben. Dennoch ist die Stimmung sehr entspannt und friedlich, wie auch die Polizei an der Kennedyallee bestätigt.

Im Generalkonsulat stünden täglich von 9 bis 21 Uhr zehn und am Wochenende zwölf Wahlurnen bereit, berichtet Generalkonsul Erdem Tuncer. Vertreter verschiedener Parteienbündnisse überwachten die Stimmabgabe in den Zelten, die hinter dem Konsulat aufgebaut seien. Die Wahlzettel, die in Frankfurt noch bis zum 9. Mai ausgefüllt werden können, werden dann mit dem Flugzeug in die Türkei gebracht und dort erst nach dem Wahltag am 14. Mai ausgezählt. Bei der nächsten Wahl solle dann auch Briefwahl möglich sein, kündigt der Generalkonsul an.

Tuncer rechnet mit einer noch höheren Wahlbeteiligung als 2017, als in Frankfurt etwa 48 Prozent der Berechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht hatten. Damals hatten sich die Wähler mehrheitlich für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan entschieden. In diesem Jahr könnte es zu einer Stichwahl mit seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu kommen, die dann am 28. Mai stattfinden würde.