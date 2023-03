München lässt den umstrittenen Musiker Roger Waters doch auftreten. In Frankfurt soll es jedoch bei der Absage seines für den 28. Mai in der Festhalle geplanten Konzertes bleiben. Die Linke fordert nun einen Kodex für Raumvermietungen der Messe Frankfurt.

In Barcelona darf er spielen: Am Dienstagabend stand Roger Waters in der katalanischen Metropole auf der Bühne. Bild: EPA

Die Stadt München macht einen Rückzieher: Dort wird das umstrittene Konzert des britischen Musikers Roger Waters – anders als zunächst geplant und anders als in Frankfurt – doch nicht abgesagt. Der in der Kritik stehende Waters, der offensiv für die israelfeindliche BDS-Bewegung wirbt und in Interviews den Vereinigten Staaten von Amerika die Schuld für den Ukrainekrieg gibt, kann nun doch in der Münchener Olympiahalle auftreten.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Es sind juristische Gründe, die zu der Münchener Kehrtwende geführt haben, über die am Dienstagabend zuerst die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete. Die Regierung von Oberbayern hatte in einer Stellungnahme für den Münchener Oberbürgermeister erklärt, dass eine Anweisung an die städtische Betreibergesellschaft OMG, das Konzert in der Olympiahalle abzusagen, rechtlich nicht zulässig sei. Eine Beschlussvorlage für den Stadtrat soll deshalb nun geändert werden, die regierende Koalition aus Grünen und SPD will ihr zustimmen. Eine Kündigung des Vertrags mit Waters ist in München damit vom Tisch.

Die zentrale Rolle bei dieser Entscheidung spielt ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, das vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bestätigt wurde. Das Gericht hatte geurteilt, dass eine Kommune auch Personen, die der BDS-Bewegung nahestehen, die Nutzung ihrer öffentlichen Räume nicht verweigern darf.

Frankfurt bleibt bei Absage

In Frankfurt dagegen bleibt die Politik auf ihrem Kurs, Waters nicht in der Festhalle auftreten zu lassen, auch wenn der Musiker mittlerweile angekündigt hat, gegen eine Absage des Konzertes zu klagen. Waters sieht sein Recht auf Meinungsfreiheit verletzt. Stadt und Land, die Gesellschafter der für die Vermietung der Halle zuständigen Frankfurter Messe sind, hatten das Unternehmen aufgefordert, den Vertrag mit Waters zu kündigen.

Die Fraktion der Linken im Frankfurter Römer fordert angesichts der Debatte um das Konzert nun, die Vermietungspraxis der Messe generell zu überdenken. Es müsse vorher Möglichkeiten geben, Auftritte von Künstlern wie Waters, aber auch die Präsenz von rechten Verlagen auf der Buchmesse, zu verhindern, verlangte der Linken-Stadtverordnete Michael Müller in einer Mitteilung. Er fordert deshalb „einen bindenden Kodex für die Verträge zur Raumvermietung der Messe Frankfurt“. Dieser Kodex solle sich an dem städtischen Aktionsplan zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus mit dem Titel „Frankfurt gegen Rassismus!“ orientieren.

Beschlossen wurde der Aktionsplan, der in Frankfurt ein engagiertes Vorgehen gegen Hass und Hetze garantieren soll, nach dem Anschlag in Hanau am 19. Februar 2020. Ein Attentäter hatte damals neun junge Hanauer aus rassistischen Motiven getötet.

Die Diskussion um Roger Waters zeige „einmal mehr, dass Auftrittsverbote juristisch kaum haltbar sind“, schreibt der Linken-Politiker Müller. „Die juristische Auseinandersetzung liefert solch umstrittenen Persönlichkeiten, Körperschaften oder Gruppierungen dann eher noch eine öffentliche Bühne.“