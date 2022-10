Ökologische Wasserversorgung : Trinkwasser zu verschwenden ist billiger

Aktualisiert am

Gesammelte Niederschläge statt Trinkwasser für die Toilettenspülung: Damit lassen sich in erheblichem Maß Ressourcen sparen. Doch die Kosten sind hoch.

Bewährt: Seit 1959 wird in Niederrad Mainwasser aufbereitet, um es im Stadtwald zur Anreicherung des Trinkwassers ver­sickern zu lassen. Bild: Wolfgang Eilmes

Wer im Ökohaus am Frankfurter Westbahnhof die Toilettenspülung betätigt, verbraucht keine wertvollen Ressourcen. Aus dem Spülkasten fließt kein Trinkwasser, sondern sogenanntes Brauch- oder Betriebswasser – gesammeltes Regenwasser und belastetes Grundwasser, das nicht als Lebensmittel geeignet ist. Das System hat sich nach Ansicht von Gerd Heinemann, dem Geschäftsführer der Eigentümergesellschaft, seit der Fertigstellung des Gebäudes im Jahr 1992 bewährt. Rund vier Millionen Liter Trinkwasser könnten damit jedes Jahr gespart werden. Ein Aspekt, der durch den vergangenen Dürresommer und das anhaltende Bevölkerungswachstum an Bedeutung gewonnen hat.

Günter Murr Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Wenn es nach Umweltschützern geht, wird es künftig bei allen Neubauten getrennte Leitungssysteme für Trink- und Brauchwasser geben. Wolf-Rüdiger Hansen vom Kreisvorstand des BUND hat diese Forderung in dieser Woche im Planungsausschuss des Stadtparlaments vorgetragen. Frankfurt beziehe zu viel Wasser aus dem Vogelsberg, was dort ökologische Probleme verursache. Wenn man stattdessen für Toilette, Gartenbewässerung und Waschmaschine Wasser verwendet, das aus Niederschlägen, Flüssen oder dem gereinigten Abwasser von Dusche und Waschbecken stammt, ließen sich Ressourcen schonen. Die Naturschützer fordern, die Pflicht zur Brauchwassernutzung in Bebauungsplänen vorzuschreiben – doch dafür fehlt nach Auskunft eines Sprechers des Planungsdezernats die rechtliche Grundlage.