Polizei warnt vor neuer Masche : Trickbetrüger treten als Mitarbeiter von Impfzentren auf

Trickbetrüger kommen auf immer neue Ideen, wie sie an die Wertsachen ihrer Opfer gelangen können. Inzwischen geben sie sich auch als Mitarbeiter von Impfzentren aus.

Die hessische Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche, bei der ältere Menschen von angeblichen Mitarbeitern von Impfzentren aufgesucht und bestohlen werden. Wie eine Sprecherin der Frankfurter Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich ein solcher Fall vor einigen Tagen im Stadtteil Nied. Am Nachmittag hatten Unbekannte demnach eine 85 Jahre alte Frau angerufen und behauptet, sie kontaktierten sie im Auftrag eines Impfzentrums und müssten ihr Unterlagen im Zusammenhang mit der Impfung vorbeibringen.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Nur etwa 15 Minuten später klingelte es an der Tür der Seniorin. Sie ließ die beiden Unbekannten, eine Frau und einen Mann, in die Wohnung. Während die Frau mit ihr die Unterlagen durchging und um diverse Unterschriften bat, nutzte ihr Komplize die Situation aus und durchsuchte die Wohnung nach Wertgegenständen. Schließlich verließen die beiden das Haus. Erst später fiel der Fünfundachtzigjährigen auf, dass ihr Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro fehlte.

Fast nur Senioren im Visier der Betrüger

Wie die Frankfurter Polizei weiter mitteilte, sei „zu beobachten, dass sich Betrüger die aktuelle Situation zunutze machen“. Inzwischen gibt es zahlreiche Methoden, mit denen sich die Täter Zugang zu den Wohnungen fast ausschließlich älterer Menschen verschaffen. In Frankfurt sind die Betrüger nicht nur als Mitarbeiter von Impfzentren aufgetreten, sondern auch als Mitarbeiter von Krankenkassen, wie es bei der Frankfurter Polizei weiter heißt.

Die Polizei warnt davor, auf solche Anrufe zu reagieren. So würden Mitarbeiter von Krankenkassen und Impfzentren die Bürger in der Regel nicht zu Hause aufsuchen“, sagte eine Sprecherin. Wer sich unsicher sei, ob es sich um „echte“ Mitarbeiter handele, solle vorsichtshalber die Polizei oder die Institution anrufen, in dessen Auftrag die unbekannte Person mutmaßlich handele.