Folge des Klimawandels : Der Ausflug in den Wald wird immer riskanter

Es war ein schöner, sonniger Herbsttag. Es gab keinen Sturm, keinen prasselnden Regen. Am Samstag, 22. Oktober lud die Mittagssonne in Frankfurt zum Spaziergehen ein. So waren einige auf den Wegen im Frankfurter Stadtwald unterwegs, als plötzlich nahe der Grastränke am Beckerweg ein Ast von einer großen Buche herabstürzte. Eine 73 Jahre alte Spaziergängerin, die in Begleitung unterwegs war, wurde von dem Ast erschlagen. Passanten, die den Unfall miterlebten und versuchten zu helfen, haben noch heute mit den Bildern zu kämpfen.

Wie ist ein solches Unglück zu erklären? Schließlich ist die Spaziergängerin nicht querfeldein, sondern auf einem ausgewiesenen Waldweg unterwegs gewesen. Steht der Waldbesitzer, in diesem Fall die Stadt Frankfurt, nicht in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Bäume an den Wegen gesund sind und stabil stehen?