Tod eines Jugendspielers : FC Metz macht Frankfurter Polizei Vorwürfe

Nach den tödlichen Schlägen bei einem Jugendfußballturnier in Frankfurt Ende Mai hat der beteiligte französische Fußballklub FC Metz der Frankfurter Polizei Vorwürfe gemacht. Das geht aus zwei Schreiben an den Polizeipräsidenten hervor, die die F.A.Z. einsehen konnte. Bei dem internationalen Jugendturnier soll ein 16 Jahre alter Spieler des FC Metz einen Fünfzehnjährigen aus der gegnerischen Mannschaft JFC Berlin so stark auf den Kopf geschlagen haben, dass er später an den Folgen starb. Der Tatverdächtige sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Eines der Schreiben ist auf den 23. Juni datiert und stammt vom französischen Rechtsanwalt Xavier Iochum, der den FC Metz vertritt. Die Polizei bestätigte der F.A.Z. den Eingang dieses Schreibens. Der Tatverdächtige selbst wird vom Frankfurter Rechtsanwalt Seyed Shahram Iranbomy vertreten. In dem Brief behauptet Iochum, die Ermittler hätten dem französischen Team am Tag des Vorfalls erklärt, ihre Aussagen seien nicht nötig, sie hätten schon mit den Berliner Spielern gesprochen. Er stelle deshalb eine Dienstaufsichtsbeschwerde und Strafanzeige. Es habe keinen Dolmetscher gegeben und sei „bedauerlich“, dass die Beamten die sofortige Aufnahme der Aussagen der französischen Zeugen verhindert hätten.

Keine formellen Vernehmungen an diesem Tag

Die Frankfurter Polizei weist diese Vorwürfe zurück: Die französischen Spieler seien am Tag der Schlägerei „auch durch eine französisch sprechende Polizeibeamtin“ zum Ablauf des Vorfalls befragt worden. „Die Spieler standen sichtlich unter dem Eindruck des Erlebten, sodass auf Anforderung der Polizei ein französisch sprechender Notfallseelsorger hinzugezogen wurde.“

Die Beamten hätten die Personalien der teils minderjährigen Spieler erhoben, „aus Fürsorgegründen“ hätten sie gehen dürfen. „Formelle Vernehmungen wurden an diesem Tag nicht durchgeführt, sondern zunächst zurückgestellt.“

Anfang Juni habe die Polizei neun Zeugen aus Frankreich in Frankfurt vernommen, Dolmetscher und gesetzliche Vertreter von Minderjährigen seien anwesend gewesen. Auch eine schriftliche Stellungnahme aus Frankreich sei Teil der Ermittlungsakte. „Alle erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung eines beweisgesicherten Strafverfahrens“ seien ergriffen worden. Detailliertere Angaben könne man wegen des laufenden Verfahrens derzeit nicht machen.

Das zweite Schreiben stammt bereits vom 31. Mai. Auch darin behauptet der Klub, die Beamten hätten die französischen Spieler am Tag des Vorfalls nicht richtig befragt. Der Tatverdächtige sei ohne Beisein eines Erwachsenen nach 22 Uhr verhört und vor der Kabine mit nacktem Oberkörper „vor allen Zuschauern zur Schau gestellt worden“. Ein Polizeibeamter habe in einer nicht näher beschriebenen Situation zu seinem Kollegen gesagt: „Wir nehmen den Araber, alle Schwarzen und die anderen bleiben hier.“ Zu diesen Vorwürfen äußerte sich die Polizei auf Nachfrage am Dienstag zunächst nicht.