Essen zum Mitnehmen : Mehrwegpflicht überfordert viele Gastronomen und Geschäfte

„Das ist kompliziert“ oder „Haben wir nicht“ sind Antworten aus Restaurants auf die Kundenfrage nach Mehrwegverpackungen für Essen to Go. Nicht alle kennen dort die Regeln der seit Januar geltenden Mehrwegpflicht.

Der Kampf gegen den Plastikmüll muss seit Anfang des Jahres auch von Schnellrestaurants, Lieferdiensten und Restaurants geführt werden, die Essen zum Mitnehmen anbieten. Im Rhein-Main-Gebiet sind viele Gastronomen von den neuen Regeln noch verunsichert und haben viele offene Fragen, teilt der hessische Hotel- und Gastronomieverband Dehoga mit. Wer bei seiner To-go-Bestellung die Umwelt schützen möchte, trifft mitunter auf schlecht informierte Mitarbeiter. Aber es gibt Ausnahmen.

„Das ist kompliziert“, antwortet der Verkäufer im Drive-In-Schalter der Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken auf die Frage, ob es den Krautsalat auch in einem Mehrwegbecher gebe. Man müsse sich online registrieren, Pfand bezahlen und wenn die Mehrwegbecher nicht innerhalb von zwei Wochen zurückgebracht worden seien, verfalle das Pfand, sagt der Mann. Vor ein paar Tagen, so führt er aus, habe sich ein Kunde aus Versehen bei der Konkurrenz registriert. Da habe er eine Stunde Stress gehabt, um das zu klären. Also gibt es den Krautsalat im Einwegplastikbecher.

Anders bei McDonalds an der Mainzer Straße im Frankfurter Zentrum: Im Drive-In-Schalter ist die Verkäuferin vorbereitet und das Eis gibt es ohne Diskussion in einem Mehrwegbecher, für den zwei Euro Pfand zu zahlen sind. Unaufgefordert ergänzt sie, dass auch viele andere Getränke im Mehrwegbecher geliefert werden und dass es immer mehr Kunden gebe, die dieses Angebot nachfragen. Die Fast-Food-Kette hat zwei Jahre lang an einem Mehrwegsystem gearbeitet, wie ein Branchenmagazin berichtet, und bietet ihre Mehrwegbehälter in den fast 1500 Filialen bundesweit an. Pommes und Burger gibt es jedoch weiterhin nur in Einwegverpackungen, die aber plastikfrei sein sollen.

„Haben wir nicht“

„Der Chef ist dran, denn wir müssen das auch machen. Aber noch haben wir keine Mehrwegbehälter“, sagt der Verkäufer bei „Walter’s Futterkrippe“ und bittet um Verständnis. Auf die Frage, ob schon viele Kunden nach Mehrwegverpackungen gefragt hätten, antwortet er: „Sie sind der Erste“. Ähnliche Antworten erhält, wer in einer Bockenheimer Pizzeria mit Lieferservice telefonisch nach Mehrwegbehältern für die Minestrone fragt. „Haben wir nicht“, sagt der Mitarbeiter und legt auf.

So sieht es auch bei einer Pizzeria in der Mörfelder Landstraße in Frankfurt aus: Mehrwegbehälter für den italienischen Salat gibt es auch auf Nachfrage nicht. „Nur Einweg“, stellt der Mitarbeiter klar.

Auch im Einzelhandel gibt es offenbar noch Verwirrung. An der Salatbar im Taunussteiner Rewe-Supermarkt sind am Freitag lediglich Einweg-Plastikbecher platziert. Von Mehrweg-Behältern ist nichts zu sehen und die Kassiererin kann nicht helfen. „So etwas haben wir nicht“, antwortet sie auf die Frage nach Mehrwegbechern. Der Mitarbeiter der Info-Zentrale ist gar der Überzeugung, dass der Supermarkt wegen seiner Größe und vielen Mitarbeiter nicht verpflichtet sei, Mehrwegverpackungen für Speisen zum Mitnehmen anzubieten.