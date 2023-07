Tipps an heißen Sommertagen : Damit die Biotonne nicht stinkt

Vor 25 Jahren sind in Frankfurt die ersten Biotonnen aufgestellt worden, seit dem Jahr 2000 stehen sie fast vor allen Häusern. Doch noch immer werden sie nach Ansicht des Entsorgers FES nicht optimal genutzt. Erst jüngst hat eine Studie ergeben, dass der Restmüll zu knapp 40 Prozent aus „biogenen Stoffen“ besteht, die nicht verbrannt werden müssten, sondern zu Wärme und Kompost recycelt werden könnten, wenn sie in die Biotonne gelangten.

In Zeiten hoher Sommertemperaturen wie in den vergangenen Wochen zögern erfahrungsgemäß viele Menschen, ihre Essensreste in die braune Biotonne zu werfen, weil sie unangenehme Gerüche und Maden fürchten. Laut FES lässt die sommerliche Wärme tatsächlich den eigentlich gewünschten Gärungsprozess schon in der Tonne statt erst in der Biokompostanlage im Osthafen beginnen.

Aber der Entsorger weiß auch Rat: Feuchte Küchenabfälle sollten in Zeitungspapier oder Küchenpapier gewickelt werden und so entsorgt werden. Zudem em­pfiehlt die FES, die Biotonnen regelmäßig zu reinigen und den Tonnenboden mit Papier auszulegen. Außerdem sollten zwischen die Abfälle saugfähige Papier- und Pappeabfälle wie zum Beispiel Papiertücher, Eierkartons oder Servietten geworfen werden.

Bewährt hat sich laut FES auch die Praxis, den Rand der Biotonne mit Essig zu säubern und die Tonne möglichst an einen kühlen oder schattigen Platz aufzustellen. Schließlich solle Rasenschnitt zunächst anwelken, ansonsten beginne er sehr schnell zu faulen.