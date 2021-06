Leser und Redaktion testen : Das ist die beste Pizza Frankfurts

Für die meisten gastronomischen Betriebe war der Lockdown eine Belastung, den Pizzerien aber hat er einen Boom beschert – Grund genug für die Rhein-Main-Zeitung, auf die Suche nach der besten Pizza Frankfurts zu gehen und dabei auch auf das Urteil der Leser zurückzugreifen. Zum Auftakt unseres großen Pizza-Tests konnten zunächst die Redakteure ihre Frankfurter Lieblingspizzeria vorstellen, dann waren die Leser an der Reihe: Innerhalb weniger Tage erreichten uns Hunderte E-Mails, oft mit einer Formulierung wie „Die beste Pizza in Frankfurt gibt es natürlich ...“. In einem dritten Schritt haben wir dann eine Liste der am besten bewerteten Lokale zur Wahl gestellt.

Marco Dettweiler Redakteur in der Wirtschaft.



Jacqueline Vogt Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Und nachdem mehr als 4500 Leser für ihre Lieblinge gestimmt haben, ist nun die Genuss-Fraktion der Redaktion losgezogen und hat die drei Top-Pizzerien noch einmal getestet, auf Mozzarella und Tomate, Salami und Schinken, Margherita und Spinaci. Beim Leserfavoriten „Da Cimino“, einem Studentenklassiker in Bockenheim mit jahrzehntelanger Tradition, sowie im „Giulio“ und im „Charly Braun“ (auch in der Schreibweise „Charly Brown“ bekannt) wurden unangekündigt Pizza-Klassiker bestellt, coronakonform auf Abstand und authentisch aus der Pizzaschachtel in nahe gelegenen Parks verspeist und gemeinsam bewertet. Wahrscheinlich gibt es in der Stadt noch Dutzende weitere Pizzerien, die in dem Wettbewerb eine Chance verdient gehabt hätten, zumal die Kür natürlich auch von subjektiven Eindrücken, Zufall, Tagesform und vielleicht auch dem mehr oder weniger gut organisierten Werben um Stimmen der eigenen Kundschaft beeinflusst war. Für uns aber steht der Sieger nun fest. Aber lesen Sie selbst. Und schauen Sie unter www.faz.net/pizzatest im Video beim Testen zu.

„Charly Braun“: Mittelklasse an der Habsburgerallee

Nein, die Pizzeria heißt „Charly Braun“. Und nicht „Charlie Brown“. Auch wenn Google konsequent das englische Wort anzeigt. Man erwartet eine Anspielung auf die Peanuts, doch es deutet vieles auf eine falsche Schreibweise hin. Denn nirgends ist ein Hinweis auf die Comicfigur zu finden. Von außen sieht das Lokal aus wie eine äußerst gewöhnliche und eigentlich wenig einladende Take-away-Pizzeria mit einer ausgeblichenen Markise. Hinter dem Schaufenster im Erdgeschoss eines Fünfzigerjahre-Wohnhauses stapeln sich die leeren Pizzakartons. Die Telefonnummer zum Bestellen ist in großen Zahlen auf das Schaufenster geklebt. Daneben steht: „Alle Gerichte auch zum Mitnehmen!“

Die Pizza jenseits dieses Ortes zu verzehren, das dürfte für die meisten Kunden ohnehin der übliche Weg sein. Draußen wäre Platz für ein paar Stehtische, deren Fehlen vermutlich den Corona-Regeln geschuldet ist. Gemütlich wäre der Stehplatz allerdings nicht, weil die Habsburgerallee direkt an „Charly Braun“ vorbeiführt. Also schnappt man sich am besten die Kartons und sucht sich ein schönes Plätzchen. Auf dem Weg dahin spekulieren wir, ob die Pizzen inklusive Karton kleiner sind als bei der getesteten Konkurrenz. Da haben wir wohl aus Versehen doch die „Kleinen“ mit 24 Zentimeter Durchmesser bestellt. Vor uns liegen die Margherita, die Caloveto und die Spinaci.