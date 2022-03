Prozess gegen Oberleutnant : Was der Musikgeschmack von Franco A. beweisen soll

Der Prozess gegen den terrorverdächtigen Bundeswehr-Offizier zieht sich hin. Der Richter ist genervt von der Verteidigung und appelliert an Franco A., zu erklären, warum er mit einer Tüte voller NS-Devotionalien in Offenbach unterwegs war.

Im Prozess gegen den terrorverdächtigen Bundeswehr-Offizier Franco A. am Oberlandesgericht hat es schon viele absurde Szenen gegeben. Aber der Beweisantrag, den A.s Verteidiger am Donnerstag stellt, nach zehn Monaten Verhandlung, bringt den nervenstarken und in irrwitzigen Situationen erprobten Vorsitzenden Richter endgültig an die Grenzen. „Ich weiß nicht, ob Sie das Gericht noch ernst nehmen“, sagt er zu dem Rechtsanwalt. „Für Herrn A. geht es hier um richtig viel, und er sitzt in Untersuchungshaft.“

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Der Verteidiger hatte beantragt, 28 Musik-Memos des Oberleutnants und eine Seite aus dessen Abi-Zeitung zu begutachten, um „den breiten Musikgeschmack des Angeklagten in den Jahren 2008 bis 2017“ zu beweisen. Man werfe A. vor, eine CD mit NS-Liedgut besessen zu haben, obwohl die in der Mittelstufe nur aufgrund des Unterrichts zur NS-Zeit in seinen Besitz gekommen sei und er sie längst vergessen habe. So will die Verteidigung beweisen, dass A. gerne Tracy Chapman, Frank Sinatra, Eros Ramazzotti, AC/DC oder Pur hörte. Nicht zu vergessen Xavier Naidoo.

„Wer Punkrock hört, macht keinen Anschlag?“

Den Ärger des Richters versteht der Rechtsanwalt nicht. „Natürlich hat das Indizwert“, sagt er. Worauf der Vorsitzende entgegnet: „Wer Punkrock hört, macht keinen Anschlag auf Frau Kahane?“ Anetta Kahane, Vorsitzende der Amadeu-Antonio-Stiftung, zählt zu den Personen, die auf mutmaßlichen Todeslisten von Franco A. auftauchen. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, er habe als syrischer Flüchtling getarnt Anschläge begehen wollen.

Wie eng es für Franco A. wird, ist am Donnerstag daran zu merken, wie der Vorsitzende an ihn appelliert, zur Aufklärung beizutragen. Das Gericht nimmt Lichtbilder der NS-Devotionalien in Augenschein, die A. Mitte Februar bei seiner Festnahme in einer Tüte mit sich führte. Er hatte sie aus Straßburg mitgebracht, wo er sie, so die Worte des Vorsitzenden, nach vorläufiger Würdigung der Beweise bei einem Bekannten „gebunkert“ hatte. Foto um Foto legen die Richter unter den Projektor. A. sagt zu den mit Hakenkreuzen und anderen Symbolen bestückten Gegenständen nur das, was er auch schon bei der Verkündung des Haftbefehls im Februar gesagt hatte: Es handle sich um Embleme der Partei, „die unsägliches Leid über die Menschheit gebracht hat“. „Gegebenenfalls“ werde es am nächsten Verhandlungstag eine Stellungnahme geben, sagt sein Verteidiger.

Mehr zum Thema 1/ Der frühere Bundeswehroffizier Franco A., der sich vor dem Frankfurter Oberlandesgericht wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verantworten muss, ist abermals in Haft.

Der Vorsitzende hat für diese Planung kein Verständnis. „Wir müssen auch mal vorankommen. Seit Wochen sitzt Herr A. in Haft, unter anderem weil er diese Dinge dabei hatte.“ Den Angeklagten bittet er, nachzudenken: Ob er nicht erklären wolle, warum er in der Endphase der Hauptverhandlung eine Tüte mit NS-Devotionalien aus Straßburg nach Offenbach gebracht habe? Er hätte sie auch aus dem Zugfenster werfen können, dann wäre er sie los gewesen. „Jedem vernünftigen Menschen“ stelle sich diese Frage. Und der Vorsitzende hat noch einen Verdacht. „Wir gehen davon aus, dass weitere Beweisstücke anderswo gebunkert sind.“ Jene Waffen zum Beispiel, deren zweitweisen Besitz A. zugegeben hat, zu deren Verbleib er aber nichts verraten will. „Hätten Sie die als nächstes geholt?“ A. müsse sich nicht wundern, dass der Staatsschutzsenat die vorliegenden Beweise entsprechend würdige, wenn der Angeklagte weiterhin nicht reinen Tisch mache. „Denken Sie mal drüber nach, ob Ihre Verteidigungsstrategie so erfolgreich ist, wenn Sie am Ende der Hauptverhandlung in Untersuchungshaft sitzen.“