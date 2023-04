Im Prozess gegen den terrorverdächtigen Schreinerlehrling Marvin E. aus dem nordhessischen Spangenberg hat die Bundesanwaltschaft fünf Jahre Jugendstrafe für den mittlerweile 21 Jahre alten Angeklagten beantragt. Nach Ansicht der Strafverfolger haben sich die Vorwürfe im Prozess am Oberlandesgericht „vollumfänglich bestätigt“. E., der zur Tatzeit 19 Jahre alt war, steht seit acht Monaten in Frankfurt vor Gericht: Er soll versucht haben, einen Ableger der rechtsextremen Atomwaffen Division (AWD) zu gründen, der Anschläge in Hessen begehen sollte. Ziel sollten laut Anklage vor allem Juden, Muslime und Repräsentanten des demokratischen Rechtsstaats sein. Dafür soll Marvin E. Sprengsätze gebaut haben, deren Kraft mit der von militärischem Sprengstoff vergleichbar ist.

Die Bundesanwälte sprachen in ihrem Plädoyer davon, E. habe sich und seinem „menschenverachtenden Weltbild“ Geltung verschaffen wollen. Er habe den Nationalsozialismus glorifiziert, dem „Irrglauben einer biologisch überlegenen weißen Rasse“ angehangen und den Aberglauben aufgegriffen, Juden an ihren Nasen zu erkennen. Er habe „Hassverbrechen in ihrer reinsten Form“ begehen und Menschen opfern wollen, um seine Rachegelüste zu stillen. „Zuletzt schwelgte er in Tötungsphantasien.“

In kürzester Zeit auf Telegram radikalisiert

Laut den Bundesanwälten war es Zufall, dass nichts passierte: E. habe zwar noch keinen konkreten Anschlag geplant, sei aber fest entschlossen gewesen, seine Sprengsätze einzusetzen, um zu töten. Er wurde im September 2021 verhaftet und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Radikalisiert hatte er sich nach Darstellung der Ankläger innerhalb kürzester Zeit: Erst im Juli 2021 begann er demnach, sich auf Telegram mit der AWD zu beschäftigen. Schon bald habe er sich „mit der glorifizierten Gewalt“ identifiziert und beschlossen, einen eigenen Ableger zu gründen. „Er wollte vor allem Juden und Muslime terrorisieren und aus dem Lebensraum der ‚weißen Rasse‘ vertreiben.“

In der Folge habe er ein Manifest mit dem Titel „Operation Ranzkacke“ geschrieben, Profile für die AWD Hessen auf verschiedenen Plattformen angelegt, Anhänger zu rekrutieren versucht und eine Pla­kat­aktion geplant. Die Bestandteile für seine Sprengsätze habe er online bestellt – darunter Stahlkugeln, die bei der Explosion besonders schweren Schaden anrichten sollten. Aufgehört habe Marvin E. auch dann nicht, als seine Rekrutierungsbemühungen und die Plakataktion scheiterten.

Verständnis für Amokläufer

Der Angeklagte entspreche „dem prototypischen Amokläufer“, sagten die Bundesanwälte und bezogen sich damit auf das Gutachten eines Sachverständigen. Er sei ein gefühlskalter, gekränkter, von Geltungssucht ge­triebener Einzelgänger, der kein Konzept von Reue habe, Selbstwert­pro­bleme habe und zu unvorhergese­hener Aggression fähig sei.

In der Schule habe er sich schon früh wegen einer Lese-Rechtschreib-Schwäche ge­mobbt gefühlt – was in Kombination mit einem lieblosen Elternhaus zunehmend Hass habe aufkeimen lassen. So habe er Verständnis für Amokläufer entwickelt.

Zu seinen Gunsten werten die Bundesanwälte unter anderem, dass er die Vorwürfe größtenteils eingeräumt habe und an einem Deradikalisierungsprogramm teilnehme. Weil sie bei ihm eine Reifeverzögerung und „erheblichen Nacherziehungsbedarf“ sehen, soll Jugendstrafrecht zur Anwendung kommen. Der Prozess geht am Freitag mit den Plädoyers der Verteidigung und dem letzten Wort weiter.