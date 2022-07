Terrorprozess in Frankfurt : Die „Heilige Römische Inquisition“ gegen den Angeklagten

Das letzte Wort, das dem Angeklagten im Prozess zusteht, fällt überraschend kurz aus. Der sonst ausgesprochen rede- und diskussionsfreudige Franco A. kommt diesmal mit wenigen Sätzen aus. Er habe während des Verfahrens vor dem Oberlandesgericht Frankfurt viel gelernt, sagt er. Es seien schmerzliche Erfahrungen gewesen, die er teilweise durch sein eigenes Verhalten während des Prozesses verschuldet habe. Auch daran, dass sich das Verfahren so in die Länge zog, habe er einen Anteil gehabt, allerdings ohne es zu beabsichtigen. In Zukunft wolle er sich als Hausmann vor allem um seine drei Kinder kümmern. Sie seien in einer Phase, in der sie einen „sicheren Hafen“ brauchten.

Zuvor hatten die beiden Verteidiger des vom Dienst suspendierten Oberleutnants im wesentlichen Anklagepunkt, der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat nach Paragraph 89a Strafgesetzbuch, einen Freispruch gefordert. Dass A. tatsächlich Anschläge gegen Politiker und andere Personen des öffentlichen Lebens geplant habe, sei nicht nachgewiesen worden, es müsse „in dubio pro reo“ gelten, sagte Verteidiger Johannes Hock am Freitag in seinem Schlussvortrag. Die anderen Anklagepunkte des Betrugs und des Waffenbesitzes seien mit einer Geld- oder Bewährungsstrafe zu ahnden.

Wie die „Heilige Römische Inquisition“ aufgeführt

Der seit Mai vergangenen Jahres laufende Prozess gegen den 33 Jahre alten Offenbacher habe Erkenntnisse zutage gefördert, die „viel mit Gesinnung, aber wenig mit Straftaten“ zu tun hätten, sagte Hock. Der Bundesanwaltschaft warf er vor, sie habe sich wie die „Heilige Römische Inquisition“ aufgeführt. Dabei sei der Angeklagte ein Mensch, der sich möglicherweise merkwürdig verhalte, alles Erdenkliche dokumentiere, sich unzählige Sim-Karten zulege, aber er sei kein Terrorist. Die Bundesanwältin hatte eine Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten gefordert, da A. erwiesenermaßen aus einer rechtsradikalen Gesinnung heraus Terroranschläge vorbereitet habe.

Während Hock in seinem Plädoyer auf die juristischen Besonderheiten des Paragraphen 89a einging, der besonders hohe Ansprüche an die Schlüssigkeit der vorgebrachten Beweise stelle, machte der zweite Verteidiger, Moritz Schmitt Fricke, die „sogenannte Asylpolitik“ für das Verhalten seines Mandanten mitverantwortlich. Der „vieltausendfache Rechtsbruch der Bundesregierung“ während Flüchtlingskrise 2015 habe A. veranlasst, sich als syrischer Flüchtling registrieren zu lassen. Er habe damit das „Versagen“ des Staates dokumentieren wollen. „Ohne staatliches Unrecht hätte es auch kein Fall Franco A. gegeben.“

A. war 2017 auf dem Wiener Flughafen festgenommen worden, als er eine geladene Pistole abholen wollte, die er zuvor in einer Toilette versteckt hatte. Woher die Waffe stammt und was er damit plante, ist unklar. Nachdem A. zu Beginn des Verfahrens auf freiem Fuß gewesen war, ist er seit Februar wieder in Untersuchungshaft. Die Polizei hatte ihn in einer Offenbacher S-Bahn-Station mit einer Tüte voll von Nazi-Emblemen festgenommen. Im Prozess wurden etliche Sprachmemos gehört, die auf eine rechtsextreme und rassistische Gesinnung schließen lassen. Franco A. bestreitet solche Einstellungen jedoch und spricht von lediglich theoretischen Gedankenspielen. Er gibt indes zu, mehrere Waffen sowie Munition gehortet zu haben. Diese seien aber nur gedacht gewesen, um sich und seine Familie im Fall eines Zusammenbruchs der öffentlichen Ordnung in Deutschland zu verteidigen. Am Freitag, 15. Juli, soll das Urteil gesprochen werden.