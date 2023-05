Aktualisiert am

Corona-Krise und Ukrainekrieg hatten auch für das Terminal 3 am Flughafen Frankfurt Folgen. Der Zeitplan geriet ins Wanken. Aber der Start 2026 ist zu schaffen.

Großbaustelle: In einer Wasserlache spiegeln sich Decke und Fassade des Terminals. Bild: Lucas Bäuml

Die 700 jeweils 700 Kilogramm schweren Scheiben sind längst zusammengefügt zu der 7000 Quadratmeter großen Glasfassade des Hauptgebäudes. Aus der Ferne wirkt Terminal 3 am Frankfurter Flughafen, als ob es schon in Betrieb sei, zumal auf dem Vorfeld zwischen den vorerst drei Flugsteigen G, H und J immer Flugzeuge stehen. Der 60 Meter hohe Vorfeldtower am neuen Terminal scheint auch schon bereit zur Kontrolle.

Jochen Remmert Flughafenredakteur und Korrespondent Rhein-Main-Süd. Folgen Ich folge

Im Innern der Halle, die mit 18 Metern so hoch ist wie das Seitenleitwerk einer Langstrecken-Boeing des Typs 787-9 Dreamliner, wird aber schnell sichtbar, dass noch ein enormes Pensum zu bewältigen ist, bis das dritte Terminal des größten deutschen Flughafens tatsächlich betriebsbereit ist. Zum Sommerflugplan 2026 soll es so weit sein. Bleibt es dabei, wird im Süden des Frankfurter Flughafens ein Terminal in Betrieb gehen, das für sich genommen die Dimension eines größeren Verkehrsflughafens hat.