Nachwuchsforscher an Unis : Professorin auf Bewährung

Das Wort „Katastrophe“ kommt Simone Wies binnen weniger Minuten gleich dreimal über die Lippen – obwohl sie keine Klimaexpertin ist, sondern Wirtschaftswissenschaftlerin. Die Alarmvokabel benutzt sie, um das Klima für Nachwuchsforscher in Deutschland zu beschreiben: Wer eine akademische Karriere anstrebe, sei praktisch „dauernd auf Stellensuche“; vor allem Frauen litten unter der beruflichen Unsicherheit, die eine langfristige Familienplanung erschwere. An der Uni Frankfurt seien in diesem Jahr drei Leute im Fach Marketing promoviert worden. Keiner von ihnen sei in Deutschland geblieben, es habe einfach an Perspektiven gefehlt. „Das ist eine Katastrophe für den Wissenschaftsstandort.“

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Wies erhebt ihre Klage im Namen der betroffenen Kollegen; sie selbst muss sich um ihre berufliche Zukunft keine großen Sorgen mehr machen. Noch ist die 33 Jahre alte Frau im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Goethe-Uni als Juniorprofessorin tätig. Doch wenn ihr Berufungsverfahren zum gewünschten Abschluss kommt, wird sie voraussichtlich im März eine Professur auf Lebenszeit erhalten. Sie wechselt damit von der Besoldungsstufe W1 (Grundgehalt in Hessen 4354 Euro) auf W2 (5467 Euro).