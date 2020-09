Fahrverbote in Frankfurt : Tabuzonen für ältere Diesel und Benziner

Fahrverbote in Frankfurt werden wahrscheinlich. Tempo 40 kommt. Das Umweltministerium kündigt diese Beschränkungen an, sollte der Verkehr wieder wie vor Beginn der Corona-Krise rollen. Es gibt auch einen Stichtag.

Zwar bietet die Corona-Pandemie der Stadt Frankfurt mit Blick auf das geringere Verkehrsaufkommen eine Verschnaufpause, doch sollte der Verkehr im nächsten oder darauf folgenden Jahr die gewohnte Dimension erreichen, sind Diesel-Fahrverbote in der Innenstadt von Frankfurt sowie auf einzelnen hochbelasteten Straßen wahrscheinlich. „Wir haben alle Maßnahmen, die die Stadt Frankfurt vorgeschlagen hat, berücksichtigt“, teilte Umweltministerin Priska Hinz (Die Grünen) am Montag in Wiesbaden bei der Vorstellung des neuen Luftreinhalteplans für Frankfurt mit. Doch die umfangreichen Verkehrs- und Immissionsgutachten, mit denen das Ministerium in den vergangenen Monaten die Belastung innerhalb der Stadt und die Wirksamkeit von Maßnahmen berechnet habe, „zeigen deutlich, dass wir an einigen Straßen voraussichtlich auch Fahrverbote vorsehen müssen“.

Wie die F.A.Z. exklusiv berichtete, sollen sie vom 1. Juli 2021 an verhängt werden können. Maßgeblich dafür ist, ob die Stickoxidwerte bis Ende März den EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft im Jahresmittel überschreiten. Falls nicht, bliebe die Stadt zunächst zwar von Fahrverboten verschont. Das für die Luftreinhaltung in den Städten verantwortliche Umweltministerium ist jedoch verpflichtet, im Drei-Monats-Rhythmus die Messdaten zu prüfen. Würde der Grenzwert später überschritten, müsste das Land dann handeln. Der Verwaltungsgerichtshof hatte das Land verpflichtet, alles zu tun, um den Stickoxid-Grenzwert in Frankfurt vom Jahr 2021 an einzuhalten und dabei auch Fahrverbote zu erwägen.

Verbotszone für die Innenstadt

Ein solches Verbot würde, so sieht es der neue Luftreinhalteplan vor, auf allen Straßen innerhalb des Anlagenrings gelten, was einer Verbotszone für die Innenstadt gleichkäme. Auch auf vielbefahrenen Straßen wie der Mainzer Landstraße zwischen Platz der Republik und Taunusanlage, der Gutleutstraße in Höhe des Theatertunnels oder der Königsteiner Straße in Höchst und der Straße Am Erlenbruch im Stadtteil Riederwald würden Restriktionen gelten. Das Land hat ermittelt, dass bei einem Verkehrsaufkommen, wie man es aus der Vor-Corona-Zeit kennt, ohne Fahrverbote im nächsten Jahr auf 62 Frankfurter Straßen der Grenzwert überschritten würde; mit Verboten sei dies noch auf 25 Straßen der Fall. Betroffen wären alle Dieselfahrzeuge und Benziner älterer Generation. Bei den Dieselfahrzeugen sind es solche mit Motoren der Euro5-Norm und schlechter, bei den Benzinern wären es Fahrzeuge der Euro-1- und Euro-2-Norm. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes vom Januar haben 50.000 Frankfurter solche Dieselfahrzeuge und 18.000 ebensolche Benziner.

Die Einführung von Tempo 40 für die Innenstadt und hochbelastete Straßen ist ein Versuch der Stadt, die Verbote noch zu verhindern. Wann genau dieses Tempolimit kommt, ist offen. Die Koalition im Römer muss das Datum festlegen. Frankfurts Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) machte am Montag in Wiesbaden deutlich, dass es sinnvollerweise vor dem 1. Juli eingeführt werden sollte, um Wirkung zu entfalten. Hinz erläuterte, Tempo 40 sei gewählt worden, weil bei dieser Geschwindigkeit die Emissionen am geringsten seien. „Bei Tempo 30 fahren die meisten Leute im zweiten Gang, während sie bei Tempo 40 in den dritten hochschalten.“

„Nicht immer so harmonisch zugegangen“

Wie alle Maßnahmen zur Einhaltung des Stickoxid-Grenzwertes dienten sie dem Gesundheitsschutz der Frankfurter. Oesterling zeigte sich zufrieden mit dem neuen Luftreinhalteplan. Mit Radspuren, einer engeren Taktung des öffentlichen Nahverkehrs, mehr emissionsarmen Bussen, höheren Parkgebühren und einem intelligenten Verkehrsleitsystem habe die Stadt bereits viel erreicht, um die Luftschadstoffe zu verringern. Die Stadt werde diesen Weg weitergehen. Allerdings glaube er nicht, dass langfristig die gewünschte Luftqualität erreicht werde, wenn der Verkehr auf den vierspurigen Einfallstraßen nicht reduziert werde. Oesterling erinnerte damit an Auseinandersetzungen zwischen ihm und der schwarz-grünen Landesregierung in den vergangenen Monaten. „Es ist nicht immer so harmonisch zugegangen wie jetzt.“

Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Die Grünen) sagte, ihr Ziel sei nicht eine „Symptombekämpfung“, sondern die Risiken durch den Individualverkehr müssten insgesamt minimiert werden: „Wir brauchen eine Verkehrswende.“ Die Fahrverbote würden jedoch die Falschen treffen. Die Verursacher, die Autoindustrie, „duckt sich einfach weg“. Frankfurts CDU-Fraktionschef Nils Kößler sagte, dass seine Fraktion sich immer gegen Fahrverbote ausgesprochen habe. Die Römerkoalition habe deshalb gemeinsam ein „Vermeidungspaket“ geschnürt, um diese „Holzhammermethode“ zu verhindern. Das habe die Koalitionäre geeint. Die CDU werde auch Tempo 40 mittragen. Kößler forderte von Oesterling, er solle endlich ein Gesamtverkehrskonzept vorlegen. Mit dem hätten möglicherweise auch die jetzigen Verschärfungen verhindert werden können.

Der Entwurf des Luftreinhalteplans wird von Dienstag an im Stadtplanungsamt in Frankfurt, Kurt-Schumacher-Straße 10, ausgelegt. Im Internet ist er einsehbar unter https://umwelt.hessen.de/umwelt-natur/luft-laermlicht/luftreinhalteplanung.