Die Ärzte der Frankfurter BG Unfallklinik haben die Folgen des Kriegs in der Ukraine mit eigenen Augen gesehen, ohne jemals da gewesen zu sein. Abgetrennte Gliedmaßen, schwere Verbrennungen und andere schlimme Verletzungen. Dazu ­ukrainische Kollegen, die mit begrenzten Mitteln hoch komplizierte Operationen vornehmen, um das Leben der Patienten zu retten. Im ersten Schritt. Im zweiten geht es darum, den Versehrten ein lebenswertes Leben zu ermöglichen – trotz der Spuren, die der Krieg hinterlassen hat. Physisch wie psychisch. Es gilt nicht nur sicherzustellen, dass der Stumpf eines abgetrennten Beines gut verheilt, sondern auch, dass danach die Versorgung mit einer Prothese folgt – samt anschließender Rehabilitation. Keine leichte Aufgabe für ein Land, das sich noch immer im Krieg befindet, in dem die Erstversorgung der Menschen immer vor einer komplexen Therapieplanung steht.

Marie Lisa Kehler Stellvertretende Ressortleiterin des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgen Ich folge



Als Mitglied des deutsch-ukrainischen Gesundheitsnetzwerks „Solomiya“ leisteten die BG Kliniken durch Fortbildung und telemedizinische Beratung seit März 2023 umfangreiche Hilfe bei der notfallmedizinischen und traumatologischen Patientenversorgung in der Ukraine. Sei man zu Beginn des Krieges noch davon ausgegangen, dass viele Verletzte nach Deutschland ausgeflogen würden, habe sich die Situation anders entwickelt als erwartet, berichtet Matthias Münzberg, seit Mai im Dienst als Medizinischer Geschäftsführer der Frankfurter BG Unfallklinik. Kriegsopfer, so sagt er, würden nur in Ausnahmefällen in deutsche Kliniken verlegt. Seit Kriegsbeginn waren es in ganz Deutschland nicht mehr als 1000.