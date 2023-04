Arbeit in der Telefonseelsorge : „Fühlen Sie sich in der Lage, den Rest der Nacht zu überstehen?“

Bruna Wilde musste immer den Faden finden. Und wenn sie ihn nicht fand, musste sie einen spinnen. Zeit spielte keine Rolle, wenn mitten in der Nacht jemand am anderen Ende der Leitung mit ihr über seine Suizidgedanken sprach. Dann redete sie so lange mit dem Anrufer, bis sie ihn fragen konnte: „Fühlen Sie sich in der Lage, den Rest der Nacht zu überstehen und morgen in die Klinik oder zum Therapeuten zu gehen? Und können Sie sich mit mir darauf verständigen, dass Sie uns morgen noch mal anrufen?“ Wenn dieses „Commitment“, wie Wilde es nennt, nicht gelang, wenn es keinen noch so dünnen Faden gab, dann drehte sie noch eine Runde. Einmal sprach sie ihre ganze Schicht lang, drei Stunden, mit einem Suizidgefährdeten und gab den Hörer dann an ihre Ablöse weiter.

Bei der ökumenischen Telefonseelsorge in Darmstadt können Menschen rund um die Uhr anrufen, die nicht mehr weiterwissen, schon gar nicht, wem sie das sagen sollen. Ob sie religiös sind, spielt keine Rolle. Die Gespräche verlaufen anonym. Wilde hat 23 Jahre lang ehrenamtlich für die Telefonseelsorge gearbeitet. Wäre sie noch dabei, würde sie nicht mit der Presse sprechen, zum Schutz ihrer Anrufer. Sie steht dem Verein weiterhin nahe. Wilde heißt eigentlich anders. Auch ihr Alter soll nicht in der Zeitung stehen, nur, dass sie im Rentenalter ist. Ihre Schichten zu jeder Tag- und Nachtzeit machte sie bis 2013 neben ihrem Vollzeitjob, so wie viele der insgesamt 71 Ehrenamtlichen in Darmstadt.