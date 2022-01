Frankfurt : Traditionsgeschäft mit Hakenkreuzen beschmiert

Jeden Tag verkauft Michael Gliessner so etwas Harmloses wie Plüschbären. Nun ist er abermals Opfer eines mutmaßlich homophoben Angriffs geworden. Davon will sich der Inhaber jedoch nicht einschüchtern lassen.

Das Erste, was Michael Gliessner sieht, wenn er seinen Laden öffnet, das sind die Teddybären. Doch seit Mittwochmorgen bedecken ein Hakenkreuz und zwei Phallussymbole die Scheiben seines Teddy-Paradieses am Römerberg. Auch das internationale Symbol der LGBTQ-Bewegung, die Regenbogenflagge, die neben der Eingangstür hängt, ist mit Farbe besprüht. Für Gliessner steht fest: „Das war ganz klar ein homophober Angriff!“

Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen Sachbeschädigung und Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole. Wegen des großen schwarzen Hakenkreuzes an der Ladenfront handelt es sich um eine politisch motivierte Tat. Deshalb ziehen die Ermittler nun auch die Kollegen vom Staatsschutz hinzu.

Das Teddy-Paradies ist eine Frankfurter Institution. Seit 1998 verkauft Gliessner dort Stoffbären in allen Formen und Größen. Er hat nach eigenen Worten Europas größte Auswahl an Plüschbären. Selbst die Queen besitzt ein Exemplar aus seinem Sortiment: Bei ihrem Staatsbesuch 2015 bekam sie den „Äppelwoi-Teddy“ überreicht. Auch am Mittwoch sollte das Geschäft laufen – trotz des Angriffs. Gliessner hat den Laden trotzdem aufgemacht, das Phallussymbol neben der Eingangstür verdeckt er einfach mit einem mannshohen Teddybär im Nikolaus-Kostüm.

„Von den Schmiererein lasse ich mich nicht abschrecken“

Gliessner ist bekennend homosexuell. Darauf ist er stolz. Die Regenbogenflagge vor seinem Laden soll das verdeutlichen, hat aber auch schon vorher Angriffe provoziert. Vor sechs Jahren habe man seinen Laden schon einmal mit homophoben Symbolen beschmiert. Gliessner fühlt sich durch diese Attacken aber nicht mehr bloßgestellt. „Ich fühle mich hilflos“, merkt er an. In jüngster Zeit habe er das Gefühl, dass homophobe Gefühle sich in der Gesellschaft wieder ausbreiteten. Er sei besorgt, dass der generelle Trend zur Toleranz wieder rückläufig werden könnte.

Gliessner hat trotzdem keine Angst, seine Homosexualität offenzulegen, er sei einfach nur wütend. Wütend über die Dummheit, die hinter dieser Attacke stehe, aber auch darüber, dass er sich jetzt um die Reinigung seiner Ladenfront kümmern muss. Beim letzten Mal habe die Stadt die Kosten übernommen. Darauf hofft er nun ganz besonders, denn auch das Teddy-Paradies blieb von der Corona-Pandemie nicht verschont. Die Verkaufszahlen gingen um etwa die Hälfte zurück.

„Von den Schmiererein lasse ich mich nicht abschrecken“ sagt Gliessner. Er sieht in der Attacke auch eine gewisse Ironie. „Das ist total absurd, wenn man mal darüber nachdenkt, wofür so ein Teddy steht. Das hat was mit Liebe und Freundschaft zu tun.“ Deswegen wird er nicht aufhören, Teddybären zu verkaufen, und auch die Regenbogenflagge will er in Zukunft nicht verstecken.