Taxifahrer Achim Hallstein : „Grundsätzlich ist Autofahren in Frankfurt eine Katastrophe“

Achim Hallstein fährt seit vier Jahrzehnten in Frankfurt Taxi. Im fahrenden Interview spricht er über Schleichwege, Navigations-Apps, klassische Musik am Steuer und die Mobilitätswende.

Herr Hallstein, lassen Sie uns zum Römer fahren, ist das kompliziert genug für unser Gespräch über das Autofahren in Frankfurt?

Es dauert halt, wie viel Zeit haben Sie?

Bis Sie unseren Lesern genug Tricks für Frankfurts Straßen verraten haben.

Da muss ich Sie enttäuschen. Es gibt keine großen Tricks mehr. In Frankfurt sind so viele Straßen eigentlich weggenommen worden durch den Ausbau fürs Fahrrad, dass Sie eigentlich kaum die Möglichkeit haben, irgendwas abzukürzen. Zudem müssen Sie ständig damit rechnen, dass irgendwo ein Lieferwagen steht oder ein Müllfahrzeug.

Fahren Sie denn wie jeder normale Autofahrer mit Navigations-App und schauen, wo die Daten gerade den schnellsten Weg weisen? Oder haben Sie Ihre eigenen Kniffe?

Ich kenne sicherlich jeden Kniff, den es in Frankfurt gibt. Ich mache das ja seit Januar 1982. So wie jeder weiß, wie er in seinem Stadtteil am schnellsten vorankommt, so wissen wir Taxifahrer das eben für die ganze Stadt. Grundsätzlich sind aber Google Maps oder vergleichbare Apps wirklich so gut, dass ich da auch nicht viel rausholen kann. Was wichtig ist: Wenn irgendwelche Großveranstaltungen sind, Messen oder auch Baustellen, sollte man das einfach wissen, und dann kann man die Gegenden meiden. Wenn die Eintracht spielt, dann sollte man gar nicht erst da rüber fahren. Das können Sie löschen.

Aber Sie trauen sich dennoch zu, immer einen Tick schneller zu sein als die Navigationshilfe?

Ja, das würde ich mir zutrauen.

Stehen Sie nie im Stau?

Doch. Es gibt einfach gewisse Wege, die Einfallstraßen, ob es die Babenhäuser im Süden ist oder die Miquelallee aus dem Westen, da können wir zwar eine Busspur nutzen, aber da muss trotzdem jeder durch, da kann man nicht mehr viel machen. Da muss man einfach durch.

Ist Frankfurt eine autofeindliche Stadt?

Es wird im Moment sehr, sehr viel für den Fahrradverkehr gemacht, es werden viele Fahrspuren weggenommen, was alles nicht einfacher macht. Aber nein: Frankfurt ist keinesfalls autounfreundlich.

Sie behaupten im Ernst, dass man gut in die Innenstadt fahren kann?

Fahren geht. Sie werden halt keinen Parkplatz finden, ohne dass Sie arm werden. Von A nach B zu kommen, jetzt in den Sommerferien sowieso, ist relativ einfach, wenn man nicht gerade in den Raum Junghofstraße oder Neue Mainzer muss, da ist es einfach zu eng, es gibt zu viele Baustellen, und alle wollen an denselben Platz.

Wir fahren jetzt gerade auf der Europaallee Richtung Innenstadt. Eine solche breite und wenig befahrene Straße dürften Taxifahrer lieben, oder?

Auch die Europaallee endet irgendwann und führt dann an den Platz der Einheit oder zum Platz der Republik. Dann müssen Sie am Bahnhof vorbei, das ist alles nicht einfach.

Gibt es außerhalb der Ferien Zeiten, zu denen man besser nicht fahren sollte?

Wenn große Messen hier stattfinden, dann ist es halt eine absolute Katastrophe. Dann haben Sie keine Chance, irgendwas zu machen. Sonst sind es klassisch die Rushhours, die Sie meiden sollten.

Frankfurt gilt vielen als Hauptstadt des Hupens. Stimmt das Vorurteil?

Bis jetzt haben wir noch nichts gehört, oder? Ich glaube, dass das ein Vorurteil ist. In München oder Hamburg wird nicht weniger gehupt.

Wenn schon nicht Hupen für Begleitmusik sorgt: Haben Sie einen Musiktipp, um entspannt durch die Stadt zu fahren?

Ich bin 30 Jahre nachts gefahren. Das mache ich jetzt schon lange nicht mehr. Da war klassische Musik schon ganz gut, um die Leute wieder runterzubringen, die da völlig verstrahlt ins Auto kamen. Auch als normaler Autofahrer bevorzuge ich die zweiten Programme der jeweiligen Radioanstalten.

Wir nähern uns den neuralgischen Punkten hier an der Mainzer Landstraße, was können wir tun?

Das ist im Moment eine absolute Katastrophe. Sie können über den Hafentunnel fahren, aber das bringt auch nichts. Im Prinzip brauchen Sie einfach länger. Punkt.

Wen nervt es mehr, wenn es nicht vorangeht: Sie als Fahrer oder die Fahrgäste?

Es sind meistens die Fahrgäste, die unter Druck stehen. Ich will auch so schnell wie möglich wieder frei sein, um einen neuen Auftrag annehmen zu können. Zeitdruck herrscht eigentlich besonders bei Fahrten zum Bahnhof oder zum Flughafen.

Haben Sie Tipps für die Parkplatzsuche?