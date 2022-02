Tätertraining für Männer : Das zertrampelte Herz

Plötzlich ist Dieter Hansen auf den Knien. Der 65 Jahre alte Mann mit dem grauen Pferdeschwanz blickt flehentlich nach oben und fragt, als wäre er ein Kind: „Papa, warum hast du die Mama gehauen? Warum hast du das gemacht, Papa? Papa? Warum denn?“ Hansen fragt noch ein paarmal, eindringlich. Dann steht er auf und erklärt den Sinn der Übung: „Die Männer bekommen eine Hausaufgabe. Sie müssen einen Brief an ihr Kind schreiben – und die Frage beantworten.“

Hansen arbeitet beim Verein Kinder- und Jugendhilfe. Hauptsächlich kümmert sich der Sozialarbeiter und Deeskalationstrainer um gewaltbereite Jugendliche. Zu seinen Aufgaben gehören außerdem die Tätertrainings für Männer, die ihren Frauen Gewalt angetan haben. Seit sieben Jahren hat Hansen die Trainings jedes Jahr zusammen mit Christa Wellershaus vom Autonomen Frauenhaus und in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt gemacht: 20 Termine, insgesamt 60 Stunden, die meisten in dem quadratischen Raum des Vereins an der Mainzer Landstraße in Griesheim, den sie den Trainingsraum nennen.