Symposium in Frankfurt : Wie ist es, heute jüdisch zu sein?

Dass jüdisches Leben etwa in Frankfurt wieder aufblüht, ist erst seit der Jahrtausendwende herum sicher. Ein Symposium des Jüdischen Museums ergründet nun, wie Juden derzeit in Europa leben.

Die Zahl ist beeindruckend: Schon 1700 Jahre gibt es jüdisches Leben in Deutschland. Ein Edikt von Kaiser Konstantin aus dem Jahr 321 belegt, dass in Köln Juden lebten. In dem Erlass, dem frühsten schriftlichen Nachweis über jüdisches Leben auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands, erlaubt der Kaiser ihnen, Ämter in der städtischen Kurie zu bekleiden. In diesem Jahr wird das gefeiert – mit Festivals, Podcasts und einem Symposion des Jüdischen Museums Frankfurt am nächsten Wochenende

Seit Konstantins Zeiten hat sich viel getan, und für die Juden war es oft keine Wende zum Besseren; die Vielfalt der jüdischen Kultur wurde in Zentral- und Osteuropa durch die Schoa an den meisten Orten gewaltsam beendet. Nach 1945 entstand trotzdem wieder neues jüdisches Leben. Wer die Ausstellung „Wir sind Jetzt“ im wiedereröffneten Museum am Bertha-Pappenheim-Platz besucht, kann sich davon überzeugen: Sie beginnt mit der Gegenwart, zeigt die Lebendigkeit der jüdischen Kultur, etwa mit einem Spezialschnaps, der von einem Frankfurter für das Laubhüttenfest gebrannt wird.

Dass das jüdische Leben in Deutschland – und Frankfurt als einer der wichtigsten jüdischen Städte im Land – wieder dauerhaft aufblühte, war erst um die Jahrtausendwende herum sicher. Zuvor wussten viele Mitglieder der Gemeinde nicht, ob sie wirklich bleiben wollten. In anderen europäischen Städten entwickelten sich die Gemeinden schneller. Das Symposion „Zwischenzeiten“, das am 21. und 22. März online unter www.transitions.juedischesmuseum.de in englischer Sprache verfolgt werden kann, fragt: Wie ist die Situation an den verschiedenen Orten heute? Kann sich jüdisches Leben in der europäischen Diaspora behaupten?

Bewahrung der Zeugnisse jüdischen Lebens

Mirjam Wenzel, die das Museum leitet, freut sich besonders auf die Debatte zwischen Bernard Wasserstein und Diane Pinto, die in der Vergangenheit sehr unterschiedliche Auffassungen über die Zukunft des jüdischen Lebens in Europa vertraten. Zudem gibt es Vorträge von Michel Friedman, Kuratorinnen des Museums, jüdischen Schriftstellern und Wissenschaftlern aus den Vereinigten Staaten, Israel und Europa.

Eine besondere Rolle spielt die Arbeit von Museen: Sie bewahren die Zeugnisse des vergangenen jüdischen Lebens und fungieren vielerorts als Gedächtniseinrichtungen für eine jüdische Kultur, die so heute nicht mehr existiert. Aber wie finden die Juden diese Einrichtungen? Gerade das Jüdische Museum Frankfurt setzt darauf, keine „Vitrine“ zu sein, wie ein Mitarbeiter es ausdrückt. Es will auch die Gegenwart und das moderne Selbstverständnis der Juden zeigen. Deshalb gibt es in dem völlig erneuerten Museum ein koscheres Café, eine Bibliothek mit aktueller Literatur sowie Konzerte, Weinverkostungen und Vorträge. Wegen der Pandemie mussten bisher aber fast alle Formate ins Internet verlegt werden.

Ein Thema, das ebenfalls immer genannt wird, sobald es um jüdisches Leben geht, ist der Antisemitismus. Beobachter sagen, er wachse, so auch Mirjam Wenzel. Im Programm der Tagung geht es darum öfter um die Auswirkungen, die der steigende Antisemitismus auf das Selbstverständnis von Jüdinnen und Juden in Europa hat. „Das Jüdische Museum möchte darauf hinwirken, dass in Europa offene, aufgeklärte und zivile Gesellschaften fortbestehen, in deren Mitte Jüdinnen und Juden weiterhin leben wollen und können“, sagt Wenzel. Es sei die Aufgabe von Politik, Justiz und Zivilgesellschaft, dies zu gewährleisten. Das Symposion werde vor allem hervorheben, dass es dringlich sei, zu handeln.

Zu Beginn der Woche gab es in diesem Lichte eine weitere Veranstaltung: Bürgermeister aus der ganzen Welt hatten sich auf Einladung von Bürgermeister Uwe Becker (CDU), der zugleich hessischer Antisemitismusbeauftragter ist, im Netz getroffen, um ihre Erfahrungen im Kampf gegen Judenhass auszutauschen. Das sei wichtig, meint Becker, denn noch immer gebe es Antisemitismus von rechts, links und von Islamisten. Antisemitische Stereotype müssten durchbrochen, Kinder über die Verbrechen der Nationalsozialisten aufgeklärt werden.