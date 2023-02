Neubau in Frankfurt : Sympathie für Schauspielhaus in der Wallanlage

Frankfurt soll leuchten: So könnte die von der Kulturdezernentin Ina Hartwig favorisierte „Spiegel-Lösung“ am Willy-Brandt-Platz aussehen. Bild: gmp Architekten

Wenn sich Grüne, SPD, FDP und Volt im Frankfurter Rathaus zur wöchentlichen Koalitionsrunde treffen, steht ein Thema als fester Punkt auf der Tagesordnung: Der Sachstand bei den Städtischen Bühnen, dem größten Investitionsprojekt der kommenden Jahre. Am vergangenen Montag hatte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) dem Vernehmen nach dazu nichts zu berichten.

Umso überraschter waren Mitglieder der Koa­lition, dass Hartwig für den folgenden Donnerstag zu einer Pressekonferenz einlud, in der sie verkündete, dass sich die von vielen Kommunalpolitikern bisher favorisierte Neubauvariante „Kulturmeile“ nicht realisieren lasse. Statt eines Neubaus der Oper auf einem Grundstück der Sparkasse in der Neuen Mainzer Straße liegt Hartwigs Präferenz nun bei der Spiegel-Lösung, also einem Neubau des Schauspielhauses in den Wallanlagen am Willy-Brandt-Platz.

„Wahnsinnig viel Geld“

Dafür gibt es in der Koalition viel Sympathie, nur vereinzelt sind Stimmen zu hö­ren, die die Kulturmeile weiterhin nicht aufgeben wollen. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen, auch der Ersatz der bisherigen Doppelanlage durch einen Neubau ist nach wie vor im Rennen. Eindeutig positioniert hat sich bereits die SPD im Römer.

„Wir finden den Vorschlag der Kulturdezernentin sehr gut“, sagte die Fraktionsvorsitzende Ursula Busch im Gespräch mit der F.A.Z. „Die Spiegel-Lösung ist die beste.“ Auf einem fremden Grundstück zu bauen berge viele Risiken, argumentierte sie ge­gen die Kulturmeile. Hinzu komme, dass diese Lösung eine weitere zeitliche Verzögerung mit sich brächte, wodurch sich die Kosten erhöhten. Auch der Neubau einer Doppelanlage sei „keine optimale Lösung.“

Für eine Kultureinrichtung sei ein Eingriff in die Wallanlage vertretbar, findet Busch. Zumal es mit der Spiegel-Lösung unterm Strich sogar einen Zuwachs an Grünflächen gebe. Sie verweist darauf, dass zwischen Schauspiel, Oper und dem Jüdischen Museum ein begrünter Platz entstehe, der zur Abkühlung der heißen Stadt beitragen werde. Die mittlerweile auf rund 1,3 Milliarden Euro geschätzten Investitionskosten bezeichnete sie als „wahnsinnig viel Geld“. Doch es werde sich nicht vermeiden lassen, es auszugeben. „Kultur ist auch ein wichtiger Standortfaktor für Frankfurt.“

Der größte Koalitionspartner, die Grünen, setzt auf eine Beteiligung von Bund und Land an den Kosten und dem laufenden Betrieb für die Bühnen. In der Standortfrage haben sie sich noch nicht festgelegt. Hartwigs Bericht werde erst einmal analysiert, sagte der kulturpolitische Sprecher Uwe Paulsen. Noch vor der Sommerpause werde man zu einer Entscheidung kommen.

„Unnötig viel Zeit vergangen“

Die Finanzen sind für FDP-Fraktionschef Yanki Pürsün die wesentliche Entscheidungsgrundlage. „Für mich ist es wichtig, dass wir belastbare Zahlen be­kommen.“ Ein Votum für die teurere Variante sei für ihn dann schwer vorstellbar. Kein Problem ist für Pürsün die Be­bauung der Wallanlage. „Es besteht die Chance, das Areal aufzuwerten.“

Auch die oppositionelle CDU zeigt Sympathien für die Spiegel-Lösung. „Wir tragen das mit“, sagte der kulturpolitische Sprecher Christian Becker. Es sei schon länger absehbar gewesen, dass sich die Kulturmeile wegen der hohen Grundstückskosten nicht realisieren lasse. „Das hätte man gar nicht mehr prüfen müssen.“ So aber sei unnötig viel Zeit ins Land gegangen. Dadurch seien auch die Kosten gestiegen. Es müssten jetzt ein solides Finanzierungskonzept vorgelegt und auch das Land mit ins Boot geholt werden, forderte Becker.

Torsten Becker, der Vorsitzende des Städtebaubeirats, hält die Kulturmeile nach wie vor für eine „bestechende städtebauliche Idee“. Aber es sei nicht sinnvoll, an Lösungen festzuhalten, die sich nicht realisieren lassen. Auch die Spiegel-Lösung habe ihren Charme. Wichtig sei, das Schauspiel in der Wallanlage so weit wie möglich nach Westen zu rücken, damit der Durchgang zwischen Neubau und Eurotower nicht zu schmal wird.

Dazu könnte man eine Fahrspur der Gallusanlage in Anspruch nehmen. Den Eingriff in die Wallanlage hält Becker für vertretbar. Das neue Gebäude dürfe aber kein Fremdkörper werden. Denkbar wäre es für ihn, mit begrünten Dächern einen Erlebnisraum zu schaffen. Moritz Kölling, Vorsitzender des Bundes Deutscher Architekten, begrüßt die Entscheidung für den Standort Willy-Brandt-Platz. „Wir meinen aber nach wie vor, dass das Bestandsgebäude erhalten werden sollte.“