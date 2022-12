WM-Beobachterin Sylvia Schenk : „Lächerlich, diese Aktion mit der One-Love-Binde“

Sylvia Schenk ist Juristin und nach einer früheren Tätigkeit als Richterin am Arbeitsgericht als Rechtsanwältin in Frankfurt zugelassen. Die frühere 800-Meter-Läuferin und Teilnehmerin an den Olympischen Spielen von 1972 engagiert sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich im Sport, unter anderem als Präsidentin des Bundes deutscher Radfahrer, und leitet die Arbeitsgruppe Sport von Transparency International Deutschland. Vor der Fußball-WM in Qatar hat sie sich auf vielfältige Weise mit der Situation im Gastgeberland auseinandergesetzt und sich für eine differenziertere Betrachtung eingesetzt. Während des Turniers leitete sie das Team der Menschenrechts-Volunteers beim FIFA-Fanfestival. Die 70 Jahre alte Schenk ist SPD-Mitglied und war von 1989 bis 2001 als Stadträtin in Frankfurt für den Sport zuständig.

Daniel Meuren Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Frau Schenk, Sie haben sich schon vor der Fußball-Weltmeisterschaft gegen die einseitige Kritik am WM-Veranstalter Qatar gewandt. Nun waren Sie drei Wochen selbst im Gastgeberland, um sich mit eigenen Augen ein Bild zu machen. Was sind Ihre Erkenntnisse?