Motivation: Helfer feuern auf der Freßgass’ in der Frankfurter Innenstadt eine Teilnehmerin des City Triathlons an. Bild: Michael Hinz

Stehvermögen war gefragt. Nicht nur im übertragenen Sinn bei den etwa 2250 Sportlern, die sich am Sonntag trotz Regens und Temperaturen unter 20 Grad ins Wasser des Langener Waldsees und auf die fünf Strecken des Frankfurter City Triathlons wagten. Sondern auch im wörtlichen Sinn: Schon lange bevor die Ersten am frühen Morgen in der Wechselzone 2 am Roßmarkt vom Rad stiegen, um den Rest des Wettbewerbs zu Fuß zu absolvieren, standen die Cheerleader des AFC Universe vor dem Ziel an der Hauptwache Spalier und sollten bis zum letzten Finisher um 14 Uhr ausharren. „Nass geworden sind wir gestern schon“, erzählte Teamkapitänin Tine. Nach dem Zweitliga-Heimspiel ihrer Footballer gegen Regensburg waren die Klamotten nicht rechtzeitig getrocknet.

In Röckchen und Trainingsjacken – Wärmenderes erlaubt der Dresscode nicht – jubelten die acht Motivatorinnen mit ihren silbrig glitzernden Pompons jedem zu, der auf der Laufrunde in Sicht kam. Manchem rang dies ein Lächeln ab, wenige bedankten sich klatschend, die meisten blieben auf ihr Rennen fokussiert. Die widrigen Wetterbedingungen hatten bei einer Wassertemperatur von knapp 21 Grad nicht nur die Nachfrage nach Neoprenanzügen fürs Schwimmen erhöht, sie erforderten auch mehr Aufmerksamkeit; mit dem Rad habe es mehr Stürze als sonst gegeben, erklärte später Annette Albers, die Geschäftsführerin der veranstaltenden Agentur Eventpower. Die Unfälle seien alle glimpflich ausgegangen.

Der 15 Jahre alte Matej Procházka hatte wie sein jüngerer Stiefbruder Marek Krátký im Jedermann-Rennen andere Sorgen. Bei der Abfahrt von der Friedensbrücke waren die beiden Tschechen in die falsche Richtung weitergefahren. Die Wende gelang ihnen schnell genug, um trotzdem als erste Finisher überhaupt durchs Zieltor zu joggen.

Auch ein Rennen ohne Laufen

Die leistungsstarke Jugend dominierte bei dieser 13. Auflage des City Triathlons mehr denn je den mit 400 Meter Schwimmen, zwölf Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen kürzesten Wettbewerb, der eigentlich als Breitensportangebot gedacht sei, wie Albers bestätigte. „Aber wir sind auch froh, dass wir dem Nachwuchs damit eine Plattform bieten können“, da die längeren Einzeldistanzen Erwachsenen vorbehalten sind.

Möglichst viele Menschen mit dem Dreikampf in Bewegung zu bringen, das ist das Ziel der Organisatoren. Zusätzlich einen „Swim & Bike“-Wettbewerb ins Programm aufzunehmen, ein Mittelstreckenrennen ohne Laufen, wie es die Eintracht-Triathleten angeregt hatten, davon waren Albers und ihr Team anfangs nicht begeistert. Doch die Offerte hat Potential. Einer der 45 Teilnehmer kam dafür extra aus Berlin angereist, Manuela Wagner nutzte die Gelegenheit, „weil ich gerade Knieprobleme habe“, wie die für die Eintracht startende Fünfunddreißigjährige erzählte. „Ich kenne viele, die mit der Zeit Schwierigkeiten mit dem Laufen haben.“ Sie selbst sei optimistisch, bald wieder in allen Disziplinen antreten zu können.

Das Interesse an Swim & Bike wächst europaweit. Albers, die den Zweikampf mit ihrer Agentur in diesem Jahr noch zweimal in Baden-Württemberg anbietet, ist sicher: „Wenn wir das nicht, wie diesmal, erst im Februar ausschreiben, sind beim nächsten Mal viel mehr Leute mit dabei.“

Für Gregor Schreiner wäre das nichts. Der Titelverteidiger auf der Mitteldistanz holte bei der Abschlussaufgabe entscheidend auf und konnte, wie Sarah Schönfelder aus Grassau bei den Frauen, seinen Vorjahressieg wiederholen. „Heute Morgen habe ich mich noch müde und träge gefühlt“, erzählte der Rheinhesse. Dann sei ihm nach zwei Kilometern Schwimmen und 80 Kilometern auf dem Rad „der Lauf meines Lebens“ über 20 Kilometer gelungen. Der Topathlet stand damit nicht allein – auch viele Hobbysportler freuten sich über Bestzeiten. Albers wunderte das nicht: Es fehlte die Hitze, die sonst schlaucht.