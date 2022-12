Amtsgerichtspräsidentin Wetzel : „Es wurde Zeit für eine Frau an der Spitze“

„Wir haben mehr als 50 Prozent Frauen, die neu in den Richterberuf eintreten“: Susanne Wetzel ist die neue Frau an der Spitze des Amtsgerichts. Bild: Frank Röth

Susanne Wetzel, 1961 in Frankfurt geboren, studierte Rechtswissenschaften an der Goethe-Universität und arbeitete nach dem zweiten Staatsexamen 1990 zunächst als Rechtsanwältin. Im selben Jahr wechselte sie in die Justiz und wurde Richterin auf Probe am Landgericht Frankfurt. Vier Jahre später wurde sie ans Justizministerium abgeordnet, wo sie zehn Jahre lang blieb. 2004 wurde sie Vizepräsidentin des Landgerichts Frankfurt, 2010 Präsidentin des Landgerichts Hanau. Seit Februar 2022 steht sie an der Spitze des Amtsgerichts Frankfurt.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Frau Wetzel, Sie stehen seit Februar an der Spitze von Deutschlands drittgrößtem Amtsgericht und dem größten Gericht Hessens. Was ist die größte Herausforderung, die Sie in den nächsten Jahren auf sich zukommen sehen?

In den ersten Monaten war ich damit beschäftigt, dieses Gericht überhaupt erst mal kennenzulernen. Einen Überblick zu bekommen über die Aufgabenstellungen, Probleme und Projekte. Als Präsidentin des Landgerichts Hanau hatte ich 400 Mitarbeiter, jetzt sind es 1100. Ich hatte die Idee, mir drei Monate Zeit zu nehmen und bei jedem Mitarbeiter persönlich vorbeizuschauen. Das musste ich mir relativ schnell abschminken. Aber was ich immerhin geschafft habe: Ich bin fast durch alle Abteilungen gegangen und habe die Geschäftsstellen, die Rechtspfleger und die Richter besucht. Man tritt natürlich auch in Gremien und bei Besprechungen mit den Menschen zumindest in der Weise in Kontakt, dass sie ein Bild von der neuen Präsidentin bekommen und sehen, wie sie ungefähr tickt. Die Größe des Gerichts ist herausfordernd, aber macht die Aufgabe spannend, weil sie so vielfältig ist. Das hat auch was mit dem Standort hier zu tun, mit der Bedeutung der Justiz gerade in Frankfurt. Und damit, dass dem Amtsgericht nach meiner Wahrnehmung nicht die Bedeutung zukommt, die es kraft seines Auftrags eigentlich verdient.

Inwiefern?

Weil es das Gericht ist, das, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, für die vermeintlich einfacheren Sachen zuständig ist. Aber die Wahrheit ist: Das Amtsgericht hat zahlreiche Zuständigkeiten, die exklusiv bei ihm liegen. Wir haben den Bereich des Grundbuchrechts, des Registers, des Familienrechts mit dem Betreuungsrecht, beides oft hoch emotional besetzte Rechtsgebiete. Und dann, das hebe ich immer hervor, weil ich mich selbst als Strafrechtlerin verstehe und mein ganzes Berufsleben lang eine große Leidenschaft dafür hatte: die Ermittlungsrichtertätigkeit. Das gesamte Rhein-Main-Gebiet wäre nichts ohne die Ermittlungsrichter.

Warum „nichts“?

Die Zuständigkeit des Amtsgerichts reicht regional sehr weit. Außerdem ist Frankfurt eine Wirtschaftsmetropole. Wir haben den Flughafen, den großen Hauptbahnhof mit all seinen Problematiken. Hier bündelt sich vieles. Jede Ermittlungsmaßnahme, die – wie die meisten – einer richterlichen Anordnung bedarf, landet auf einem der Schreibtische der Abteilung 931, gleich ob es sich um alltägliche Vermögens- oder Betäubungsmittelstraftaten handelt oder um Kapitaldelikte, Staatsschutzverfahren oder umfangreichste Wirtschaftsstrafsachen. Die Verantwortung für die Ermittlungsrichter ist eine besondere.

In welchen Bereichen ist das Gericht besonders belastet?