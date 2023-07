Aktualisiert am

Streitbare Wissenschaftlerin : Susanne Schröter bekommt Forschungsprofessur an Uni Frankfurt

Auch nach ihrer Pensionierung kann die Ethnologin Susanne Schröter weiter an der Uni Frankfurt arbeiten: Der Hochschulrat hat ihrem Antrag auf eine Forschungsprofessur zugestimmt. Sie soll das Transfer- und Kompetenzzentrums Islam mit aufbauen.

Die Ethnologin Susanne Schröter erhält nach ihrer Pensionierung zum 1. Oktober eine Forschungsprofessur der Goethe-Universität. Der Hochschulrat hat dem Antrag der Wissenschaftlerin zugestimmt, wie die Universität am Montag mitteilte. Die „Goethe Research Professor­ship“ ist zunächst auf zwei Jahre befristet und wird mit mindestens 12.000 Euro im Jahr zuzüglich Sachmittelkosten ausgestattet.

Schröter soll in ihrer künftigen Rolle am Aufbau des Transfer- und Kompetenzzentrums Islam der Uni Frankfurt mitwirken. Unter dessen Dach werden bereits bestehende Einrichtungen zusammengefasst, darunter Schröters Forschungszentrum Globaler Islam. Ebenfalls an dem Kompetenzzentrum beteiligt sein wird die Universität Gießen.

Laut Goethe-Uni musste Schröter für die Bewilligung der Forschungsprofessur vier Referenzschreiben von internationalen Gutachtern einreichen, die nach Kriterien der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgewählt wurden.