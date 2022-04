Krank nach Restaurantbesuch : „Wo gekocht wird, besteht immer ein Risiko“

Das Frankfurter Restaurant, nach dessen Besuch sich 65 Personen Anfang April eine Magen-Darm-Erkrankung zugezogen hatten, gehört nach Angaben des Frankfurter Ordnungsamtes nicht zu den Betrieben, die in der Vergangenheit we­gen Hygienemängeln aufgefallen sind. Es handele sich nicht um ein „schwarzes Schaf der Branche“, sagte ein Sprecher am Dienstag auf Anfrage. „Aber dort, wo gekocht wird, besteht immer ein Risiko.“

Das Restaurant habe die Behörde zeitnah von den Vorfällen in Kenntnis gesetzt und am 18. April selbst eine Schließung beantragt, einen Tag später ordnete das Ordnungsamt bis auf Weiteres eine amtliche Schließung an. Nur die Behörde kann es auch wieder öffnen. Als Speisegaststätte gehört der Betrieb in die Risikoklasse, die eine halbjährliche Kontrolle vorschreibt, informiert das Ordnungsamt. Man habe diese Vorschrift eingehalten. Die Kontrolleure hätten den Betrieb zuletzt im vergangenen Herbst, am 12. Oktober, aufgesucht.

Bei der jüngsten Routinekontrolle am 4. April, hatten die Prüfer, wie berichtet, keine Auffälligkeiten festgestellt. Allerdings wurde den Betreibern untersagt, eine Gewürzpaste zu nutzen, weil diese in Deutschland nicht verkehrs- und verzehrfähig sei, wie es heißt. Bei einem Händler dieser Paste in Dreieich wurde eine Probe gezogen, die aktuell in einem Lebensmittellabor untersucht wird. Auch Proben einer Erdnusssauce sowie eines Hähnchenpulvers, die als Infektionsherd in Frage kommen, wurden zur Untersuchung ins Labor geschickt.

Schlüssige Ergebnisse fehlen bisher

Wie das Frankfurter Gesundheitsamt auf Anfrage mitteilt, hatten sich die Be­troffenen wegen ihrer Beschwerden beim Ordnungsamt gemeldet, alles in allem 65 Personen binnen zehn Tagen. Das Ge­sundheitsamt sei in der vergangenen Wo­che von der Lebensmittelaufsicht über den Vorfall informiert worden. Bei zwei noch symptomatischen Patienten sei eine Stuhlprobe veranlasst worden. Die bisherigen Untersuchungen auf die häufigsten Erreger, die in Frage kommen, haben nach Angaben des Gesundheitsamts zu keinem Ergebnis geführt. Meist sei der Er­reger selbst der Auslöser der Erkrankung, aber schlüssige Ergebnisse fehlten bisher.

Allen, die nach einem Restaurantbesuch Bauchschmerzen bekommen, empfiehlt das Gesundheitsamt, sich wegen der Beschwerden an den Hausarzt zu wenden und wegen des Verdachts auf die Quelle im Restaurant an die Lebensmittelaufsicht beim Ordnungsamt.

In den sozialen Medien fragen sich unterdessen viele Verbraucher, warum die Lebensmittelaufsicht im Internet nicht Ross und Reiter nennt. Für solche Fälle gibt es das Hygienemängelportal des hessischen Umweltministeriums, das unter der Adresse www.verbraucherfenster-hessen.de abgerufen werden kann.

„Relativ lang“ bis Restaurant-Name veröffentlicht wird

Liegen erhebliche Hygieneverstöße vor, die mit einer Bußgeldstrafe von mindestens 350 Euro geahndet werden, sind Behörden gesetzlich verpflichtet, die Öffentlichkeit unter Nennung des Na­mens eines Betriebs zu informieren. Al­lerdings müssen sie dafür nicht das Hy­gieneportal des Landes wählen, sie können auch über eigene Seiten informieren. Die Stadt Frankfurt informiert über das Portal.

Dass das geschlossene Restaurant noch nicht auf der Seite steht, begründet das zuständige Frankfurter Ordnungsamt mit der Pflicht, den Betreiber des Restaurants vorher anzuhören. Eine Sprecherin des hessischen Umweltministeriums be­zeichnet die Zeitspanne zwischen der Feststellung eines Mangels und der Veröffentlichung als in der Regel „relativ lang“, da zunächst feststehen müsse, dass ein Bußgeld von mehr als 350 Euro voraussichtlich festgesetzt oder eine Strafanzeige erfolgen werde. Die letzte Frankfurt-Meldung im Hygieneportal stammt vom 11. März.

Das Hygieneportal wird erst wieder seit 2019 mit Meldungen beliefert. Zwischenzeitlich war der Pranger, von dem auch gern die Rede ist, geschlossen worden, weil es auf Bundesebene Un­stimmigkeiten darüber gab, wie lange der Name eines beanstandeten Betriebs dort veröffentlicht werden sollte. Schließlich einigten sich die Länder auf sechs Mo­nate. Das Gute für die Unternehmen: Ist alles wieder in Ordnung, werden auch die Ergebnisse der Nach- und Zwischenkontrollen auf dem Portal festgehalten.

Unabhängig davon stellt das Umweltministerium in seinem Hygieneportal klar, dass die Veröffentlichungen – Grundlage ist §40 1a des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches – keine Warnung vor den aufgeführten Lebensmitteln darstellt. Solche öffentlichen Warnungen über gesundheitlich bedenkliche Erzeugnisse wie zuletzt etwa über Bonbons des Schokoladen-Herstellers Ferrero, sind auf der bundesweiten Internetplattform www.lebensmittelwarnung.de zu finden.