Etwa drei von vier Lehrern an Hessens Schulen sind im Lauf ihres Berufslebens schon beschimpft oder beleidigt worden, davon rund 40 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten. Das legt eine Studie der Uni Gießen nahe, die der Deutsche Beamtenbund Hessen am Mittwoch vorgestellt hat. 44 Prozent der Befragten berichteten von verbalen oder körperlichen Bedrohungen, etwa 30 Prozent der Befragten haben Mobbing im direkten Kontakt erlebt, fast ein Drittel musste im Internet Gewalterfahrungen machen.

Von körperlichen Angriffen berichtete etwa ein Fünftel der insgesamt 632 Befragten, bei denen es sich ausschließlich um gewerkschaftlich organisierte Lehrer handelt. Einer von zehn Teilnehmern hat in seinem Berufsleben schon einmal sexuelle Belästigung oder einen sexuellen Angriff erlebt. Fast ein Fünftel berichtete von Beschädigungen ihres Fahrrads oder ihres Autos, 18 Prozent von Attacken auf sonstiges Eigentum. Ein Befragter gab einen Tötungsversuch an.

Eine Arbeitsgruppe um die Kriminologieprofessorin Britta Bannenberg von der Uni Gießen hatte die Studie im Auftrag des Deutschen Beamtenbunds Hessen vorgenommen. Befragt wurden die Lehrer im vergangenen September und Oktober. Tim Pfeiffer, wissenschaftlicher Mitarbeiter an Bannenbergs Lehrstuhl, betonte am Mittwoch, es schmälere die Aussagekraft der Studie nicht, dass sie nicht repräsentativ sei für alle Lehrer in Hessen. „Sie müssen das, was die Personen sagen, ernst nehmen“, sagte er. Ein Großteil der Gewalt sei zwar verbal, nicht körperlich. „Aber nur weil es nicht zum Äußersten kommt, heißt das noch lange nicht, dass es nicht belastend ist.“

Auch mit Eltern und Kollegen gebe es Zwischenfälle

Die Forscher fragten auch explizit danach, ob die Lehrer schon einmal einen besonders gravierenden Vorfall erlebt hätten. Mehr als ein Drittel (38,8 Prozent) bejahte diese Frage. Für die meisten in dieser Gruppe waren verbale Beschimpfungen am schlimmsten. „In unseren offenen Fragen hat sich gezeigt, da geht es nicht um die eine unflätige Beleidigung, sondern häufig um ein wiederholtes, über ein Jahr andauerndes Geschehen“, sagte die Kriminologin Bannenberg. In diesen besonders gravierenden Fällen seien mehr als 70 Prozent der Täter männlich gewesen. In den meisten Fällen gehe die Gewalt von Schülern aus, aber auch mit Eltern, Kollegen und „schulfremden“ Personen gebe es Zwischenfälle.

Die Studie untersuchte auch die psychischen und körperlichen Folgen. Insgesamt haben 520 der Befragten mindestens einmal Gewalt erlebt, das sind mehr als 80 Prozent. In dieser Gruppe berichtete ein Drittel, die Folgen belasteten sie psychisch, fünf Prozent gaben an, dauerhaft belastet zu sein. Einer von zehn Befragten, der eine Gewalterfahrung gemacht hatte, musste von einem Arzt behandelt werden, ins Krankenhaus kamen etwa zwei Prozent. Sieben Prozent waren über einen längeren Zeitraum in ärztlicher Behandlung, 3,5 Prozent berichten von körperlichen Dauerfolgen.

Bannenberg verwies in ihrem Fazit darauf, dass nur etwa zwei Prozent der Vorfälle angezeigt würden. „Da wird immer unterstellt, die Schulen wollen sich nicht im schlechten Lichte sehen“, sagte sie. „Durch unsere Ergebnisse haben wir allerdings den Eindruck, dass das Konfliktfeld woanders liegt: Schulen haben ein Problem mit den Schulämtern.“ Sie fühlten sich häufig von ihnen schlecht behandelt. Das sei ein strukturelles Problem. Sie vermute, dass die Anzeigequote auch deshalb so gering sei.

Mehr als die Hälfte der Befragten hätten Ideen geäußert, wie man die Situation verbessern könne. Der Wunsch nach Training und Anleitungen zur Gewaltprävention sei hoch. Etwa die Hälfte der Befragten gebe an, dass die Pandemie zu mehr Verhaltensauffälligkeit geführt habe. Die andere Hälfte habe Corona eher als Baustein in einem ganzen Haus aus Problemen und Aufgaben wahrgenommen.