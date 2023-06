Fast anderthalb Jahre wehrte sich Heinrich M. mit allen recht­lichen Mitteln. Der 34 Jahre alte, verheiratete Frankfurter beteuerte vor dem Erbgesundheitsgericht, keine krankhaften Anlagen im Sinne des nationalsozialistischen Regimes zu haben. Doch anhand der Akten des städtischen Ge­sundheitsamts ließ sich nachvollziehen, dass M. in den Zwanzigerjahren in der Psychiatrie gewesen war. Und dass mehrere seiner Verwandten an Schizophrenie litten. Deshalb hatte das Gesundheitsamt beantragt, M. sterilisieren zu lassen. Im Laufe des Verfahrens wurde er zur Begutachtung in eine Nervenklinik geschickt, ihm selbst wurde die Einsicht in das Gutachten verweigert.

Als das Erbgesundheitsgericht eine Sterilisation wegen „erblicher Schizophrenie“ anordnete, reichte M. Widerspruch ein. Doch in letzter Instanz bestätigte das Erbgesundheitsobergericht den Beschluss, M. operativ unfruchtbar machen zu lassen. Im November 1937 wurde ihm die Fähigkeit genommen, leibliche Kinder zu bekommen.

Es sind solche Fälle, die Jens Kolata aus der Masse des Datenmaterials nun rekonstruiert und damit dem Vergessen entrissen hat. Der wissenschaftliche Mitarbeiter des Fritz-Bauer-Instituts hat die sogenannte Erbkartei der Stadt Frankfurt und damit die Rolle des Gesundheitsamts im Nationalsozialismus, aber auch in der Nachkriegszeit erforscht. Denn die Kartei wurde bis in die späten Sechzigerjahre ge­nutzt.

Den Anstoß zu der Untersuchung „Sozialhygiene und Gesundheitspolitik in Frankfurt am Main 1920 bis 1960“ hatten 2017 Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Die Grünen) und der damalige Leiter des Gesundheitsamts, René Gottschalk, gegeben. Das Gesundheitsamt finanzierte das Forschungsvorhaben auch. Am Dienstag, 27. Juni, stellt Kolata seine Forschungsergebnisse in einer öffentlichen Veranstaltung im Gesundheitsamt vor. Tobias Freimüller, stellver­tre­tender Direktor des Fritz-Bauer-Insti­tuts, führt in die Thematik ein, an­schließend soll über die Ergebnisse diskutiert werden.

Während des Nationalsozialismus spielten die Gesundheitsämter eine zen­trale Rolle bei der sogenannten erbgesundheitlichen und sozialhygienischen Überwachung der Bevölkerung. Sie sammelten Daten zum Gesundheitszustand der Bürger. 1935 schrieb der damalige Gesundheitsamtsleiter Werner Fischer-Defoy, Ziel seiner Behörde müsse es sein, „einen erbgesunden Nachwuchs zu sichern und das deutsche Volk in seinem Bestand und Wesen zu erhalten“. Einträge und Querverweise in der Erbkartei konnten über Schicksale entscheiden. Et­wa wenn eine Heirat aufgrund einer angeblichen Erbkrankheit untersagt wurde. Oder wenn bei einer jungen Frankfurterin „fehlende Fügsamkeit“ festgestellt, „an­geborener Schwachsinn“ diagnostiziert und eine Sterilisation angeordnet wurde.

Drei Jahre lang, von 2019 bis 2022, sichtete Kolata stichprobenartig die Karteikarten, die das Institut für Stadtgeschichte in 244 Kartons aufbewahrt hat. Die schiere Menge der überlieferten Da­ten nennt er „erschlagend“. Auf den Karten seien kaum mehr als der Name der jeweiligen Person, deren Geburtsdatum und Geburtsort sowie ein Aktenverweis vermerkt. Entscheidend waren die Bezüge auf Akten, die andernorts geführt wurden, beispielsweise in der Nervenklinik oder im Fürsorgeamt.

Vorauseilender Gehorsam

Dort fanden sich die Einträge und Dia­gnosen, aufgrund derer Eheschließungen verboten, Bürger sterilisiert oder in sogenannte Heilanstalten eingewiesen wurden. Leidtragende seien meist Menschen mit niedrigem sozialen Status gewesen, sagt Kolata. Diese marginalisierten Personen habe das Behörden­netz­werk betreut, kontrolliert, reglementiert und diszipliniert. Aber selbst ein freiwilliger Be­such der Eheberatungsstelle konnte eine Anzeige zur Sterilisation nach sich ziehen, wenn etwa der Stammbaum einen „erbkranken“ Verwandten aufwies.

Kolatas Forschungen zur Erbkartei widerlegen das in Frankfurt lange gepflegte Narrativ, wonach sich die liberale, weltoffene und jüdisch geprägte Bürgerstadt dem Nationalsozialismus widersetzt oder allenfalls widerwillig unterworfen habe. Die Frankfurter Verwaltung habe schon 1933 begonnen, eine Erbkartei zu führen, sagt der Vierundvierzigjährige. Das sei vergleichsweise früh gewesen, denn erst zwei Jahre später seien alle Gesundheitsämter dazu verpflichtet worden, eine solche Kartei einzurichten.

58 Prozent der Bevölkerung erfasst

Im Jahr 1943 habe die Frankfurter Erbkartei rund 420.000 Karten umfasst, „rund 58 Prozent der Bevölkerung waren damit aktenkundig“, sagt der Historiker. Sei in der Anfangszeit nur eine Halbtagsstelle für die Unterhaltung der Datenbank vorgesehen gewesen, habe es wenig später drei Vollzeitstellen und sechs weitere Stellen für den Recherchedienst gegeben.

Überrascht war der Historiker mit Schwerpunkt Medizingeschichte des Nationalsozialismus auch, als er bei der Recherche auf einen Eintrag aus dem Jahr 1968 stieß. Offenbar sei es noch lange nach Untergang des Nationalsozialismus als „praktisch“ angesehen worden, auf eine so breite Datenmenge zugreifen zu können. Die Erbkartei sei zum Beispiel zu Rate gezogen worden, wenn ein Kind adoptiert werden sollte und die städtischen Behörden den potentiellen Adoptiveltern versichern wollten, dass das Kind gesund sei.

„Was zwischen 1933 und 1945 passierte, war eine Abkehr vom Fürsorgeprinzip hin zu einer sogenannten Führung der Gesundheit“, sagt der heutige Gesundheitsamtsleiter Peter Tinnemann. In ei­nem Aufsatz von 1935 habe Fischer-Defoy von einem „Bollwerk gegen alles Krankhafte“ geschrieben, das man durch die Stärkung der Gesunden errichten wolle. „Wer körperlich und geistig gesund war, nutze der Volksgemeinschaft, wer schwach war, galt als Last und wurde ausgegrenzt.“ Diese systematische Aussonderung gehöre zu den dunkelsten Kapiteln in der Geschichte der Bevölkerungsmedizin und dürfe sich nie wie­derholen.

Die Forschungsergebnisse werden am Dienstag, 27. Juni, von 18 bis 20 Uhr im Gesundheitsamt vorgestellt. Um Anmeldung an info.gesundheitsamt@stadt-frankfurt.de wird gebeten.